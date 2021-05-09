Омский министр здравоохранения Мураховский пропал во время охоты

Омск, 9 мая. В болотистых лесах вторые сутки ищут пропавшего омского министра. Он уехал на охоту на квадроцикле и не вернулся.

Полицейские и волонтеры в Большеуковском районе разыскивают мужчину, который уехал на квадроцикле на охоту и пропал без вести. Как стало известно ФАН, пропавшим в лесах Омской области охотником оказался министр здравоохранения Александр Мураховский.

Знакомые сначала сами пытались найти пропавшего, но после обратились в полицию. Операция осложняется из-за заболоченной и труднопроходимой местности, сообщал ФАН.