Калининградцы установили на корпус-шар Музея Мирового океана знамя Победы

Калининград, 9 мая. Знамя Победы водрузили на знаменитый в городе корпус-шар Музея Мирового океана в честь Дня Победы.

Как отмечено на страничке музея в Instagram, флаг будет развеваться «над планетой Океан и другими объектами учреждения».

В праздничный день сотрудники учреждения также провели еще одну необычную акцию. Корабли дали «Гудок Победы» в память о героических предках, которые подарили миру победу над фашистами в мае 1945 года.

Подобную акцию впервые провели в прошлом году в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В ней участвуют военные и гражданские моряки, а также сотрудники музеев морской судостроительной направленности.

В Севастополе во время парада горожанам показали легендарный танк Т-34. Вначале был дан «Гудок Победы», как дань памяти погибшим героям в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, сообщал ФАН.