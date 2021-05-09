В Петербурге впервые прошла акция «Бессмертная флотилия» в честь 76-летия Победы в ВОВ

Санкт-Петербург, 9 мая. Колонна из судов и гидроциклов впервые прошла по акваториям Санкт-Петербурга в рамках акции «Бессмертная флотилия».

По рекам и каналам города на Неве прокатили ветеранов ВОВ, военнослужащих ВМФ, жителей блокадного Ленинграда, курсантов военно-морских училищ и детей войны.

Отмечается, что колонна из судов стартовала в 14:00 по местному времени у Мытнинской набережной и прошла по Фонтанке, Крюкову каналу, Мойке, Зимней канавке с последующим выходом в акваторию Невы, где финишировала возле крейсера «Аврора».

Известно, что водная процессия была разделена на группы по наименованиям флотов, которые стояли на защите советских границ во время ВОВ: Черноморский, Балтийский, Тихоокеанский и Северный.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовала акция «Бессмертный полк», которая в нынешнем году проходит в онлайн-формате.