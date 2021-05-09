Появилось видео с места столкновения фуры и иномарки на трассе М-11

Торжок, 9 мая. ДТП произошло на скоростной автомобильной дороге М-11. Пострадали водители обоих транспортных средств.

Большегруз опрокинулся в результате столкновения с KIA на трассе М-11 в Тверской области, не доезжая до города Торжок. Предварительно известно, что водитель фуры пытался уйти от удара. Все обстоятельства произошедшего станут известны после проверки.

В результате дорожно-транспортного происшествия водители обоих транспортных средств получили травмы. При столкновении дальнобойщика выбросило через лобовое стекло. По данным источника в ГИБДД, жизням пострадавших ничего не угрожает.

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