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Появилось видео с места столкновения фуры и иномарки на трассе М-11

  /   Обновлено: 09 мая 2021 16:38
Происшествия
Появилось видео с места столкновения фуры и иномарки на трассе М-11
Федеральное агентство новостей

Торжок, 9 мая. ДТП произошло на скоростной автомобильной дороге М-11. Пострадали водители обоих транспортных средств.

Большегруз опрокинулся в результате столкновения с KIA на трассе М-11 в Тверской области, не доезжая до города Торжок. Предварительно известно, что водитель фуры пытался уйти от удара. Все обстоятельства произошедшего станут известны после проверки.

В результате дорожно-транспортного происшествия водители обоих транспортных средств получили травмы. При столкновении дальнобойщика выбросило через лобовое стекло. По данным источника в ГИБДД, жизням пострадавших ничего не угрожает.

Ранее ФАН показал фото с места смертельного ДТП в Крыму, в котором фура раздавила легковой отечественный автомобиль.

дтп авария пострадавшие м-11
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