Ветеран из Армении назвала встречу с Путиным на параде «большим событием»

Ереван, 9 мая. Ветеран Великой Отечественной войны из Армении Розалия Абгарян рассказала о встрече с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы в 2015 году.

Розалия Абгарян с теплотой вспоминает встречу с российским лидером и называет это «большим событием», написали журналисты издания «Народные новости».

«Я очень горжусь тем, что во время парада Победы встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Он пожал мне руку, постоял, спросил о нашей Армении и о том, какие чувства испытываем мы, приехав в Москву на парад», — сказала пенсионерка.

Ветерана войны также пригласили и на церемонию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, но она не смогла приехать в Москву в связи с эпидемиологической обстановкой в мире. В текущем году в ее планах возложить цветы к Вечному огню в парке Победы в Ереване, отметила Абгарян.

Розалия Абгарян узнала о войне в 18-летнем возрасте. На следующее утро после выпускного вечера ей сообщили о нападении фашистской Германии. Через три месяца она вместе с одноклассницами ушла добровольцем на фронт. Девушка оказалась в самых горячих точках войны. Вера в Победу над злом и сплоченность советского народа помогли пережить тяжелые дни, призналась ветеран.

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