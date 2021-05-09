Посол РФ принял участие в мероприятии ко Дню Победы в Сербии

Белград, 9 мая. Председатель парламента Сербии Ивица Дачич вместе с послом РФ Александром Боцаном-Харченко и дипломатами из стран бывшего СССР почтили память воинов-освободителей в Белграде.

Согласно полученной информации, в мероприятии, которое посвящено празднованию 76-летия Победы над фашизмом, участвовали представители из Армении, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана. Дипломаты 9 мая возложили венки к мемориалу Освободителям Белграда. Там же расположены памятники советскому и югославскому воинам, а также Вечный огонь.

Перед началом мероприятия Дачич пообщался с ветеранами Народно-освободительной армии Югославии. Церемонию возложения венков сопровождал военный оркестр армии Сербии и почетный караул, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что жители Эстонии возложили венки к мемориалу советским воинам в Таллине.