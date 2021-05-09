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Количество нефтегазовых буровых установок сократилось в мире

Экономика
Количество нефтегазовых буровых установок сократилось в мире
pixabay.com

Хьюстон, 9 мая. Число действующих буровых установок в мире снизилось до 1189 единиц, следует из данных компании Baker Hughes.

В апреле нефтегазовых буровых установок стало меньше на 50 штук. При этом на территории Африки и США зафиксировано увеличение числа единиц техники. В Соединенных Штатах за месяц их стало больше на 28 — всего в стране 436 буровых. В Африке установок увеличилось на две штуки — до 61.

Самое большое сокращение числа объектов зафиксировано в апреле в Канаде — на 50, до 58 единиц. На Ближнем Востоке количество нефтегазовых буровых уменьшилось на девять штук, до 252, а в Латинской Америке — на семь, до 118 единиц. На три установки стало меньше в Азиатско-тихоокеанском регионе и Европе — до 167 и 97 соответственно. В январе 2021 года в мире функционировало 1183 буровых, а в феврале их число достигло 1270 штук.

На мировом рынке нефти сохраняется волатильность, котировки торгуются на уровне 68 долларов за баррель. Единой динамики пока не наблюдается.

нефть добыча газа добыча нефти буровые установки
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