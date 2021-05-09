Количество нефтегазовых буровых установок сократилось в мире

Хьюстон, 9 мая. Число действующих буровых установок в мире снизилось до 1189 единиц, следует из данных компании Baker Hughes.

В апреле нефтегазовых буровых установок стало меньше на 50 штук. При этом на территории Африки и США зафиксировано увеличение числа единиц техники. В Соединенных Штатах за месяц их стало больше на 28 — всего в стране 436 буровых. В Африке установок увеличилось на две штуки — до 61.

Самое большое сокращение числа объектов зафиксировано в апреле в Канаде — на 50, до 58 единиц. На Ближнем Востоке количество нефтегазовых буровых уменьшилось на девять штук, до 252, а в Латинской Америке — на семь, до 118 единиц. На три установки стало меньше в Азиатско-тихоокеанском регионе и Европе — до 167 и 97 соответственно. В январе 2021 года в мире функционировало 1183 буровых, а в феврале их число достигло 1270 штук.

На мировом рынке нефти сохраняется волатильность, котировки торгуются на уровне 68 долларов за баррель. Единой динамики пока не наблюдается.