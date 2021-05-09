Сторож сгорел в пункте приема металлолома на Дону

Ростов-на-Дону, 9 мая. Пожар разгорелся в пункте приема металлолома. Прибывшие на место спасатели обнаружили в помещении труп мужчины.

Трагедия произошла в бытовом помещении пункта приема металлолома в Таганроге. Там разгорелся пожар. На момент ЧП в маленьком помещении был сторож. Он не смог самостоятельно выбраться из задымленной комнаты и погиб.

Сотрудники МЧС обнаружили его тело после ликвидации пожара. В настоящее время устанавливается личность погибшего. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Пожар в кемеровском общежитии унес жизнь одного человека, сообщал ФАН. ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Следователи организовали проверку, которая определит точную причину гибели мужчины.