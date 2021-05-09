Пилот разбившегося в Татарстане самолета налетал 3250 часов за карьеру

Казань, 9 мая. Жертвой авиакатастрофы возле села Калейкино стал инструктор с 23-летним стажем. Он тренировал команду авиационного училища по вертолетному спорту.

Мужчина, который стал жертвой крушения легкомоторного самолета в Альметьевском районе, оказался опытным пилотом, сообщает источник ФАН. За свою карьеру он успел налетать 3250 часов, а инструкторский стаж на момент смерти составлял 23 года.

Погибший закончил авиационное училище в Сызрани, работал инструктором-парашютистом и старшим тренером команды учебного заведения по вертолетному спорту. Он владел навыками управления Я-12М, Як-52, Ми-2, Ми-8Т и Ми-24.

Вероятной причиной авиакатастрофы, унесшей жизни двух человек, стало превышение взлетной скорости во время прогона самолета по земле, писал ФАН.