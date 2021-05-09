Ученые заявили о вспышке "черной плесени" в Индии на фоне коронавируса

Нью-Дели, 9 мая. Крайне опасная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Индии спровоцировала появление в стране опасной "черной плесени".

Данное заболевание представляет собой редкий вид грибковой инфекции. Ученые дали ему название "черная плесень", или мукормикоз, сообщает India Today со ссылкой на Управление медицинского образования и исследований.

В первую очередь инфекция поражает нос и легкие. Бактерии попадают в организм после того, как человек вдохнул споры грибка, встречающегося во влажных помещениях, почве и гниющих продуктах. Чаще всего мукормикоз диагностируют у больных COVID-19 и тех, кто недавно выздоровел.