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Ученые заявили о вспышке "черной плесени" в Индии на фоне коронавируса

  /   Обновлено: 09 мая 2021 16:38
Общество
Ученые заявили о вспышке "черной плесени" в Индии на фоне коронавируса
Global Look Press  /  Naveen Sharma/Keystone Press Agency

Нью-Дели, 9 мая. Крайне опасная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Индии спровоцировала появление в стране опасной "черной плесени".

Данное заболевание представляет собой редкий вид грибковой инфекции. Ученые дали ему название "черная плесень", или мукормикоз, сообщает India Today со ссылкой на Управление медицинского образования и исследований.

В первую очередь инфекция поражает нос и легкие. Бактерии попадают в организм после того, как человек вдохнул споры грибка, встречающегося во влажных помещениях, почве и гниющих продуктах. Чаще всего мукормикоз диагностируют у больных COVID-19 и тех, кто недавно выздоровел.

коронавирус COVID-19 черная плесень
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