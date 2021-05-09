Молодой водитель ВАЗа погиб в ДТП на Алтае

Барнаул, 9 мая. Смертельная авария произошла на трассе Барнаул — Рубцовск — граница с Казахстаном, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По предварительным данным, 24-летний водитель ВАЗ-2110 на 42-м километре дороги выехал на встречную полосу, по которой двигался автомобиль Mitsubishi Fuso Canter. Водителю иномарки не удалось избежать столкновения.

В итоге мужчина, управлявший отечественным авто, получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался до приезда скорой помощи. Водителю Mitsubishi медицинскую помощь оказали на месте ДТП и отпустили домой. По факту аварии назначена проверка.

Ранее на Кубани 47-летний водитель микроавтобуса погиб после лобового столкновения с фурой. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и врезался в грузовик, сообщал ФАН.