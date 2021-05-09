Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 мая 16:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:43
Происшествия
Иномарка сбила восьмилетнего мальчика во дворе жилого дома в Саратове
16:41
Происшествия
Омские спасатели обнаружили в болоте квадроцикл пропавшего министра Мураховского
16:40
Армия
Эксперт Куреев назвал пиаром доклад финской военной разведки о России
16:38
Происшествия
Ведущий «Европа Плюс» скончался из-за несчастного случая на строительной базе
16:35
Шоу-бизнес
Шура заявил о готовности поддержать Любовь Успенскую в противостоянии с мужем
16:34
Общество
В Твери лидер партии «Родина» Алексей Журавлев встретился с ветеранами и поисковиками
16:34
Политика
Память советских солдат почтили в Лондоне
16:33
Общество
Маленькая республика ковала Великую Победу: в Мордовии прошел праздничный парад
16:30
Происшествия
Омский министр здравоохранения Мураховский пропал во время охоты
16:30
Общество
Калининградцы установили на корпус-шар Музея Мирового океана знамя Победы
16:30
Общество
В Петербурге впервые прошла акция «Бессмертная флотилия» в честь 76-летия Победы в ВОВ
16:30
Общество
А можно ли вообще говорить о цене Победы? Колонка Голоса Мордора
16:28
Происшествия
Появилось видео с места столкновения фуры и иномарки на трассе М-11
16:28
Общество
«Запасная столица»: за парадом Победы в Самаре наблюдало более 13 тысяч человек
16:28
Политика
Ветеран из Армении назвала встречу с Путиным на параде «большим событием»
16:25
Политика
Посол РФ принял участие в мероприятии ко Дню Победы в Сербии
16:25
Экономика
Количество нефтегазовых буровых установок сократилось в мире
16:24
Общество
Автопробег и парад: как в Саратовской области отметили День Победы
16:19
Весь мир
Израиль и Южная Корея подпишут договор о свободной торговле
16:18
Происшествия
Сторож сгорел в пункте приема металлолома на Дону
Все новости

Российский суд признал банкротом тезку Марка Цукерберга

Экономика
Российский суд признал банкротом тезку Марка Цукерберга
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Москва, 9 мая. Арбитражный суд Москвы признал банкротом Марка Эллиота Цукерберга. Он задолжал Сбербанку и Альфа-банку почти 669 тысяч рублей.

Суд признал москвича банкротом и запустил процедуру реализации его имущества. Цукерберг официально трудоустроен, не женат и не воспитывает детей. При этом суд решил ввести реализацию имущества стразу, обойдя процедуру реструктуризации долгов, пишет РИА Новости.

Как отметили в суде, доказательств наличия имущества у должника и доходов, за счет которых его денежные обязательства могут быть исполнены в течение непродолжительного времени, не представлено. Сам Цукерберг не присутствовал на заседании и прислал ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствии. Он также перечислил 40 тысяч рублей на депозит суда для проведения процедуры.

Марк Цукерберг передал заявление о банкротстве в суд 9 февраля 2021 года. Через неделю оно было принято к производству. Как объяснили в инстанции, полный тезка основателя Facebook — уроженец Херсонской области Украины Юрий Шишлянников, сменивший имя и фамилию. Он временно зарегистрирован в Москве до марта 2022 года.

Номер телефона основателя Facebook Марка Цукерберга вместе с личными данными еще 533 млн пользователей платформы ранее утекли на просторы интернета. Персональные данные владельцев аккаунтов были опубликованы на одном из хакерских форумов.

цукерберг банкротство арбитражный суд москвы
Комментировать
Самое популярное
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 273995 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 230057 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 169393 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 128059 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Политика 76879 6 мая 2021
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Все новости / Экономика / Российский суд признал банкротом тезку Марка Цукерберга
Рейтинг@Mail.ru