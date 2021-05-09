Российский суд признал банкротом тезку Марка Цукерберга

Москва, 9 мая. Арбитражный суд Москвы признал банкротом Марка Эллиота Цукерберга. Он задолжал Сбербанку и Альфа-банку почти 669 тысяч рублей.

Суд признал москвича банкротом и запустил процедуру реализации его имущества. Цукерберг официально трудоустроен, не женат и не воспитывает детей. При этом суд решил ввести реализацию имущества стразу, обойдя процедуру реструктуризации долгов, пишет РИА Новости.

Как отметили в суде, доказательств наличия имущества у должника и доходов, за счет которых его денежные обязательства могут быть исполнены в течение непродолжительного времени, не представлено. Сам Цукерберг не присутствовал на заседании и прислал ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствии. Он также перечислил 40 тысяч рублей на депозит суда для проведения процедуры.

Марк Цукерберг передал заявление о банкротстве в суд 9 февраля 2021 года. Через неделю оно было принято к производству. Как объяснили в инстанции, полный тезка основателя Facebook — уроженец Херсонской области Украины Юрий Шишлянников, сменивший имя и фамилию. Он временно зарегистрирован в Москве до марта 2022 года.

Номер телефона основателя Facebook Марка Цукерберга вместе с личными данными еще 533 млн пользователей платформы ранее утекли на просторы интернета. Персональные данные владельцев аккаунтов были опубликованы на одном из хакерских форумов.