Светомузыкальный фонтан запустили в Центральном парке Новосибирска в День Победы

Новосибирск, 9 мая. Фонтан со светомузыкой начал работать в Центральном парке Новосибирска, запуск был приурочен к годовщине Победы в Великой Отечественной войне и сопровождался песнями военных лет.

Композиции, которые прозвучали в честь запуска, еще в 2020 году в ходе голосования выбрали горожане. Включению фонтана предшествовал концерт и приветствие мэра Анатолия Локтя.

В дальнейшем из фонтана будут звучать мировые хиты и классика. Лазерное шоу можно будет увидеть с середины лета, когда темнота начнет наступать позднее.

Фонтаны начали работать во многих российских городах. В Санкт-Петербурге к поэтапному запуску приступили 1 мая, включение главного фонтана Московского парка Победы «Слава» решили приурочить к 9 Мая.