Журналист взял интервью у более 400 ветеранов и издал три книги воспоминаний

С каждым годом свидетелей Великой Отечественной войны становится все меньше и меньше. Важно не забывать тех, кто обеспечил нашей стране и нашим гражданам мирное небо над головой. Важно помнить о ветеранах не только в День Победы. Необходимо чтить традиции и рассказывать о подвиге советского народа будущим поколениям, чтобы они, спустя годы, понимали, что пришлось пережить людям во время самой страшной и кровопролитной войны в истории человечества, чтобы понимали, чего стоила свободная жизнь.

Отрадно, что среди нас есть неравнодушные люди, которые действительно заинтересованы в сохранении памяти о Великой Победе. С одним из них — Вячеславом Нарским — Федеральному агентству новостей посчастливилось пообщаться.

Вячеслав — член Союза журналистов России, создатель и руководитель патриотического проекта «Живой голос победы», цель которого — рассказывать поколению о судьбах участников Великой Отечественной войны, оказывать круглогодичную поддержку ветеранам, а также сохранить и распространить их истории. В рамках проекта организаторы и волонтеры за пять лет записали 430 интервью у свидетелей войны и выпустили три книги. Жизнь ветеранов богата яркими историями, и команда хочет, чтобы о каждой из них узнало как можно больше людей.

Участники проекта посещают ежегодные парады, навещают ветеранов в праздники, отмечают вместе с ними памятные даты, материально и морально поддерживают их во время пандемии, а иногда, что самое печальное, приезжают проститься с героями и проводить их в последний путь.

В интервью ФАН 25-летний активист объяснил, что его вдохновило на проект, рассказал об общении с ветеранами, а также поделился будущими планами участников проекта.

руководитель проекта «Живой голос победы» / Вячеслав Нарский

— Как и когда возникла идея записывать истории ветеранов и сохранять их?

— Идея возникла, когда я учился еще в школе. У нас были уроки мужества, на них к нам приходили ветераны, и я подумал, почему бы не записать эти истории, чтобы остались на память. Идею начал реализовывать также в школе, назвали проект «Живой голос истории». С ребятами мы ходили домой к ветеранам, которые в разное время посещали нашу школу. Записывали их истории, фотографировались с ними. Пытались уже тогда сохранять эти истории, но в то время у нас не было необходимого опыта.

Когда в 2013 году я поступил в институт, все это прекратилось, но ненадолго. В ноябре 2014 года я решил продолжить дело. Проект возродился, но назвали его немного иначе — «Живой голос победы». Он состоял из встреч и бесед с ветеранами, в результате которых мы делали печатные и видеоматериалы.

— Как находили собеседников?

— С помощью Совета ветеранов, а также через мероприятия, личные встречи на улицах, знакомства на Поклонной горе 9 мая и даже в музеях. Кого-то нашли через журналистов и интернет. У нас 430 историй от ветеранов, все они были найдены по-разному.

руководитель проекта «Живой голос победы» / Вячеслав Нарский

— Быстро ли ветераны соглашались на интервью? Приходилось ли кого-то уговаривать?

— Раньше, еще несколько лет назад, взять интервью у ветеранов ВОВ было проще. Мы объясняли им, что нужно сохранить историю, а для этого необходимо записать их воспоминания. Конечно, были люди, которых пришлось уговаривать не один раз, не один день и даже не один год. Недавно я записал интервью с участником войны Федором Ивановичем Исаевым. Я просил его об этом несколько лет. Он согласился на интервью только в апреле этого года, хотя мы познакомились с ним еще в 2015 году. Изначально Федор Иванович не хотел ничего о себе рассказывать, говорил, что он — обычный солдат, у которого нет интересной истории. В итоге после беседы с ним я понял, что он скромничал: ему было что рассказать о войне, которую он пережил.

— Было ли волнение, все-таки проект достаточно серьезный?

— Волновался только из-за неизвестности: было непонятно, как пожилые люди тебя примут, как будут себя вести, как все пройдет в целом. Бывает волнение, когда впервые едешь к ветерану и не знаешь, как пройдет встреча, что и как он тебе расскажет, насколько качественным получится материал и насколько друг другу мы понравимся. Конечно, хочется, чтобы интервью были более информативными, но с каждым годом, даже месяцем и днем, воспоминания о войне становится труднее добывать, потому что люди стареют — им сложно вспоминать, говорить, двигаться и нелегко одеваться в парадную форму.

руководитель проекта «Живой голос победы» / Вячеслав Нарский

— Беседовали только с московскими ветеранами или еще куда-то выезжали?

— Начинали в Москве, ездили по Московской области, также выезжали в Санкт-Петербург, Курск, Иваново. В основном сюда. Вообще, мы поддерживаем связь с ветеранами из разных регионов. Например, в Москву на «Бал Победителей» приезжали ветераны из Армении и Литвы, мы с ними с тех пор также стараемся поддерживать контакт.

— На основе материалов своего проекта вы издали уже три книги. Это было запланировано в рамках проекта?

— Не сразу, идея о книге возникла в 2015 году. Мы ее долго вынашивали. Наша первая книга вышла только в ноябре 2018 года. В апреле 2020 годы мы выпустили вторую небольшую книгу про ныне живущих свидетелей войны. Интервью мы записывали перед пандемией, там получилось 30 историй. Сейчас у нас вышла третья книга, которая называется «Живой голос победы. Книга вторая». Она насчитывает 85 историй на более 600 страницах. Продаем книги мы только в сообществе нашего проекта в социальной сети среди подписчиков. Последнее издание будем распространять также среди них и среди наших активистов. Кому-то будем дарить. Конечно, всем ветеранам подарим, всем их родственникам, то есть всем тем, кто действительно будет эту книгу хранить.

— Что ветераны вам рассказывали? Есть ли какие-то истории, которые как-то по-особенному запомнились?

— Все истории важные, интересные и нужные. Любая из них — особенная. Не хочется никого выделять, все 430 историй достойны внимания. Вспомнишь одного, забудешь другого — это неправильно. Я всегда говорю, самое важное — День Победы. Это самое яркое, самое памятное событие в жизни участников Великой Отечественной войны. Они действительно с трепетом, со слезами на глазах вспоминают этот день. Поэтому все истории важные, и, если честно, не хочется никого выделять.

руководитель проекта «Живой голос победы» / Вячеслав Нарский

— Как вы думаете, что нужно делать, чтобы поколения помнили о героях Великой Отечественной войны, уважительно относились к ним, а также гордились историей своей страны?

— Я думаю, что все это прививать нужно, в первую очередь в семье и в школе. Нужно, чтобы о войне и ее героях больше писали в учебниках истории, также необходимо оказывать помощь специальным инициативным проектам, например как наш, чтобы они развивались и совершенствовались. Это зависит от нас самих. Нужно, чтобы людей с детства учили помнить и чтить старших, гордиться своей страной, потому что нашей стране есть чем и кем гордиться. Все это идет с самого рождения, зависит от родителей, от школы, от окружения и, конечно, от средств массовой информации.

— Какие планы в дальнейшем по проекту?

— В 2020 году мы выиграли грант добровольцев России на большую сумму. Будем продолжать заниматься проектом, продолжать записывать воспоминания. Мы должны издать все интервью с ветеранами в своих книгах. Хотим создать сайт. Сейчас занимаемся регистрацией проекта, также ищем помещение, чтобы организовать штаб и сделать мини-музей, где будут храниться все собранные нами письменные материалы, фотографии и какие-то памятные вещи.

руководитель проекта «Живой голос победы» / Вячеслав Нарский

— Вы так заинтересованы этим. Ваши родные воевали?

— На фронт у меня ушли два прадеда. Первый — Наум Михайлович Фрисман, он был агитатором горно-стрелкового полка в составе 56-й армии, которая воевала на Кавказе. Погиб в 1943 году в Краснодарском крае, был награжден орденом Красного знамени. Второй прадед — Михаил Владимирович Нарский был архитектором. Его призвали на фронт в Казани, где он работал. В 1942 году он пропал без вести в боях за Сталинград. Есть дедушки — дети войны, были и бабушки, рожденные до начала Великой Отечественной войны.

Стоит отметить, что проектом Вячеслав Нарский занимается на добровольной основе. Он, как и другие организаторы и волонтеры проекта, не получает за свою деятельность ни копейки и работает на чистом энтузиазме, чтобы сохранить легендарные истории наших седовласых героев войны.

руководитель проекта «Живой голос победы» / Вячеслав Нарский

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ветераны из Санкт-Петербурга смогли побывать на параде несмотря на пандемию COVID-19. Традиционный парад Победы состоялся в Петербурге сегодня утром. По Дворцовой площади прошли более 4000 военнослужащих и около 200 единиц боевой техники Западного военного округа.