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Эксперт рассказал, зачем Пентагон пугает американцев «российской угрозой» в космосе

Армия
Эксперт рассказал, зачем Пентагон пугает американцев «российской угрозой» в космосе
pixabay.com

Москва, 9 мая. Пентагон пугает американскую общественность «российской угрозой» в космосе, чтобы увеличить военный бюджет. Об этом заявил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

По его словам, американские военные идут на любые ухищрения, чтобы получить бюджетные деньги на разработку производство новых вооружений и боевых платформ. При этом США по милитаризации космоса опережают все страны, вместе взятые, передает RT.

«В итоге Пентагону трудно получить средства на это направление. Поэтому они и используют антироссийские заявления, чтобы выбить дополнительное финансирование. И им это успешно удается», — отметил Моисеев.

По словам военного эксперта Ивана Коновалова, США продолжат активно разрабатывать вооружения, которые способны действовать в космическом пространстве.

«Речь идет о ракетах-перехватчиках и другом оружии, а также о соответствующих военных программах. Все это пока разрабатывается, но рано или поздно желание разместить данные вооружения в космическом пространстве приведет к тому, что США разорвут соглашения, связанные с мирным освоением космоса», — уверен эксперт.

Многие аналитики отмечают, что космос постепенно становится зоной применения вооружений. Активное противостояние в космическом пространстве между мировыми державами может начаться к 2030 году.

россия сша космос
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