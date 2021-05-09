Жители Анапы вместе с главой города возложили цветы к Вечному огню

Анапа, 9 мая. Церемония возложения венков и цветов к Вечному огню состоялась в городском Сквере воинской славы. Многие жители города собрались вместе, чтобы почтить память павших в боях ВОВ.

Среди собравшихся находился ветеран Великой Отечественной войны Виктор Мищенко, отпраздновавший в этот день свое 95-летие. Война для Виктора Мищенко началась под Сталинградом и закончилась в Берлине.

Глава города Василий Швец и председатель Совета Леонид Красноруцкий наградили ветерана-именинника знаком Почетного гражданина города-курорта Анапа. Эта регалия символизирует признание всех местных жителей.

В праздничном марше поучаствовали военнослужащие частей Анапского гарнизона, сотрудники МВД и казаки. Жители и власти Анапы, хранящие память о павших во время ВОВ солдатах, возложили к монументу памятную гирлянду, венки и цветы.

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