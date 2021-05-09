Российский посол принял участие в церемонии возложения цветов в финском городе Ханко

Хельсинки, 9 мая. Торжественное возложение цветов по случаю Дня Победы к памятнику павшим советским воинам состоялось в финском городе Ханко. Об этом сообщили в посольстве России.

В акции приняли участие российский посол Павел Кузнецов, представитель Белоруссии Алексей Самосуев, дипломат из Казахстана Жанна Сартбаева, а также представители региональных властей, общества «Финляндия — Россия» и организаций российских соотечественников, передает РИА Новости.

Как стало известно ранее, члены гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии» доставили Вечный огонь из столицы России в Братиславу. Пламя загорелось у памятника советскому солдату-освободителю.