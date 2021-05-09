Мемориал военным врачам «Подвиг во имя жизни» открыли в Сочи после капитального ремонта

Сочи, 9 мая. Церемония открытия памятника «Подвиг во имя жизни» состоялась в Центральном районе.

Памятни был открыт после завершения реконструкции, сообщает пресс-служба краевой администрации. На церемонии присутствовали ветераны, медики, чиновники, студенты и общественники.

Сочи был признан городом-госпиталем ровно 80 лет назад. Местные врачи за годы войны лечили более 400 тыс. раненых. В 1980 году Сочи получил орден Отечественной войны I степени за вклад в Победу.

Памятник летчикам-героям ВОВ установили в Нижегородском кремле после реставрации, писал ФАН.