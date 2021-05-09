Гардероб супруги Зеленского стал поводом для издевок и критики

Киев, 9 мая. Жены президентов очень часто находятся под пристальным вниманием прессы. Супруга украинского лидера Владимира Зеленского Елена всегда старалась избегать объективов папарацци.

Елена Зеленская не раз говорила, что не любит повышенного внимания к своей персоне. Все же первой леди Украины пришлось взять на себя развитие социальной сферы страны. Такова традиция, заложенная одной из предшественниц Елены.

Однако успехи супруги президента на этом поприще не так часто освещаются СМИ, как ее наряды. Пользователи Сети не раз критиковали супругу Зеленского за подбор гардероба. Например, юзеры на Украине осудили Елену за лимонно-желтое платье, надетое для встречи с японским монархом. Одежду такого цвета могут носить только члены королевской семьи островного государства.

Елена Зеленская спокойно реагирует на критику, предпочитая участвовать только в аргументированных спорах.

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