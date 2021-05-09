В России модифицируют тяжелые беспилотники «Альтиус» для работы со спутниками

, 9 мая. Беспилотник «Альтиус» сможет управляться со спутников после проведения модернизации. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Отмечается, что окончательная версия модифицированного беспилотного летательного аппарата будет называться «Альтиус-РУ».

«Первый прототип БЛА поднялся в воздух в 2016 году. По результатам испытания было принято решение о его доработке до уровня, необходимого Минобороны. Аппарат серьезно модернизируется», — сообщил в комментарии «Интерфаксу» Борисов.

По его информации, будут изменены габариты дрона, увеличится вес полезной нагрузки. При этом «Альтиус-РУ» сможет выполнять задачи, получая данные через спутник.

Летом 2021 года в России планируют провести испытания беспилотника со всем его вооружением. При этом указывается, что после он может быть поставлен не только в ВКС РФ, но в ВМФ России.

До этого сообщалось, что ВВС США произвели первый запуск БПЛА с «компьютерным мозгом» на борту.