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Подружившиеся в шоу «Маска» Носорог и Лама встретились в Азербайджане

Шоу-бизнес
Подружившиеся в шоу «Маска» Носорог и Лама встретились в Азербайджане
instagram.com  /  @yusif_eyvazov_official

Баку, 9 мая. Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко и оперный певец Юсиф Эйвазов подружились на проекте «Маска» и даже после финала продолжают поддерживать теплые отношения.

Туриченко выступал во втором сезоне шоу «Маска» в костюме Носорога, а Юсиф Эйвазов скрывался в костюме Ламы. Оба участника на проекте не знали, кто есть кто, однако поддерживали и переживали друг за друга. Когда Носорог покинул программу в первом полуфинале, то Лама даже посвятил ему свой следующий номер.

На днях солист «Иванушки International» заинтриговал своих поклонников в Instagram-аккаунте, предложив угадать, куда он отправился. Через несколько часов он опубликовал видео, на котором показал радостную встречу с Юсифом Эйвазовым. Друзья по «Маске» встретились в Баку. Артисты не могли скрыть своих эмоций от долгожданной встречи.

«Никто не верил,что такое возможно. Но этот проект стал началом чего-то очень хорошего и доброго! Да, я ушел раньше с проекта. Но сегодня я абсолютно счастливый человек, и у меня есть фантастический друг, и есть вы!» — обратился Туриченко к оперному тенору.

Финал второго сезона «Маски» завершился победой певца Jony, выступавшего в костюме Крокодила. На втором месте оказался Эйвазов, а на третьем — экс-участница «Фабрики звезд» Юлия Паршута, выходившая на сцену в костюме Змеи.

азербайджан шоу туриченко маска айвазов
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