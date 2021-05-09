Сваха Роза Сябитова вспомнила об ушедшем в 17 лет на фронт свекре

Москва, 9 мая. Одна из главных свах страны и ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова вспомнила о члене семьи, прошедшем Великую Отечественную войну.

Телеведущая посвятила пост на своей странице в Instagram празднику 9 Мая. Сябитова поблагодарила дедов за Великую Победу и показала архивное фото своего свекра.

«Мой свекор Сябитов Асман (Анатолий Иванович), дедушка моих детей, ушел на фронт в 17 лет, изменив дату рождения, так не брали», — написала знаменитая сваха.

Ведущая «Давай поженимся!» пожелала вечной памяти ветеранам, не дожившим до праздничных дней, и выразила им глубокую признательность за чистое небо над нашими домами. Рассказ Сябитовой о свекре растрогал ее подписчиков.

«17 лет... Ребенок! Какие были люди в то время! Низкий поклон, вечная память!»; «Были молодые, по нынешнем временам дети совсем, но в то время уже взрослые и в мыслях, и в поступках», — отметили комментаторы.

Многие знаменитости вспомнили о прошедших войну родственниках в честь Дня Победы. Например, пародист и телеведущий Максим Галкин показал архивное фото своего деда, принимавшего участие в Сталинградской битве.