Эстонцы возложили цветы к памятнику Воину-освободителю в Таллине

Таллин, 9 мая. Жители Эстонии возложили венки к мемориалам советским воинам в Таллине, несмотря на антиковидные ограничения в стране. Памятники буквально утопают в цветах.

Эстонцы принесли цветы к памятнику Воину-освободителю. Также мемориал известен как Бронзовый солдат, уточнили в сообщении. Венки у мемориалов советским воинам начали появляться еще 8 мая, отметили в материале.

Российский посол в Таллине Александр Петров обратился к эстонцам с поздравительной речью. Он подчеркнул подвиг советского народа в Великой Отечественной войне — в том числе Эстонской ССР.

Ранее стало известно, что граждане Эстонии собирают подписи за выход страны из состава Европейского союза.