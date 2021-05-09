Маленькая республика ковала Великую Победу: в Мордовии прошел праздничный парад

Торжества, посвященные Дню Победы, в столице Мордовии начались с траурного митинга. Руководство республики, члены общественных организаций, представители религиозных конфессий возложили цветы к памятнику воинам-уроженцам мордовского края, павшим в годы Великой Отечественной войны.

«Сложности, с которыми сталкивается Мордовия сегодня, это такие мелочи, по сравнению с сороковыми. С ними мы обязательно справимся. С теми, кто пытается подточить Россию изнутри и снаружи, кто ворует у собственного народа, мы тоже справимся. Но при этом должны помнить, что дело в созидании и нашем братстве. Именно это фашизм не смог преодолеть», — обратился к участникам Праздника врио главы региона Артем Здунов.

По площади Победы торжественным маршем прошли парадные расчеты военных, кадетов и юнармейцев. Не отставали от них самые маленькие участники торжеств — воспитанники детских садов.

Федеральное агентство новостей / Ирина Пятина

Несмотря на то, что немецкие войска не дошли до Мордовии, республика все же внесла значимый вклад в приближение Победы. В годы войны на фронт ушло почти 250 тысяч уроженцев Мордовского края. Большая часть не вернулась. 124 фронтовика удостоились звания Героя Советского Союза.

Александр Казаков посвятил морской авиации 28 лет своей жизни. 13 гвардейский полк, в котором служил советский солдат, атаковал с воздуха фашистские порты в Румынии и Болгарии. Фронтовик награжден орденом Великой Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией».

«С Праздником Великой Победы! Здоровья и мирного неба над головой! Берегите мир, не допустите повторения той страшной битвы», — поздравил читателей ФАН Александр Казаков.

Федеральное агентство новостей / Ирина Пятина

Не все свидетели тех страшных лет смогли встретить 76 годовщину Победы. На сегодняшний день в Мордовии проживает 117 участников Великой Отечественной войны, 44 из них — в Саранске. На праздничный парад пришли единицы. Трибуны, что некогда предназначались только для ветеранов, теперь занимают дети войны.

«Детства у нас не было. Уже с 4 класса работали как взрослые. Папа у меня был начальником заставы во Владивостоке, погиб под Сталинградом в 1942 году. Помню, как объявили о Победе по радио в школе. Кто-то радовался, кто-то плакал. У многих, как и у меня, отцы не вернулись домой», — рассказала корреспонденту ФАН о нелегком времени Лидия Просвирина .

Федеральное агентство новостей / Ирина Пятина

Маленькая республика ковала Великую Победу и в тылу. В сороковые здесь обосновались 17 предприятий. Рабочие производили все для нужд армии: и взрыватели, и теплые вещи. А раненых в боях солдат спасали в 14 мордовских госпиталях.

На Советской площади Саранска прошли спортивные состязания с элементами ГТО под названием «Испытай себя». А в городском парке имени Александра Пушкина состоялся праздничный концерт под открытым небом. Со сцены в исполнении местных артистов звучали песни, которые вдохновляли солдат на подвиги, давали силы и веру в мирное будущее.

Федеральное агентство новостей / Ирина Пятина

Федеральное агентство новостей / Ирина Пятина

Федеральное агентство новостей / Ирина Пятина

После праздничного парада участники торжеств отправились на Мемориальное кладбище, где в братских могилах лежат умершие от тяжелых ран в госпиталях солдаты. Там прошла церемония возложения цветов к мемориалу «Скорбящая мать».

Ранее ФАН писал о героических подвигах советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Воздушный стрелок штурмовика ИЛ-2 Григорий Корнилаев участвовал в боях против фашистской Германии и Японии.