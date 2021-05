В бразильском Сан-Паулу прошел митинг против полицейской жестокости в Рио

Сан-Паулу, 9 мая. Жители Сан-Паулу провели акцию протеста против резни в Жакарезинью и отдали дань памяти жертвам массового убийства. Об этом сообщает агентство Brasil de Fato.

#Agora I No vão livre do MASP, em São Paulo, ato de denúncia a operação ilegal na Favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro.



Fotos: Luiz Soares/ @coalizaonegra pic.twitter.com/gFzLi8CNOW