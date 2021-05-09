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В бразильском Сан-Паулу прошел митинг против полицейской жестокости в Рио

Весь мир
В бразильском Сан-Паулу прошел митинг против полицейской жестокости в Рио
PrScr Twitter  /  @brasildefato

Сан-Паулу, 9 мая. Жители Сан-Паулу провели акцию протеста против резни в Жакарезинью и отдали дань памяти жертвам массового убийства. Об этом сообщает агентство Brasil de Fato.

Участники протестов вышли на проспект Паулиста в Сан-Паулу, чтобы выразить свое осуждение в связи с массовым убийством в Рио-де-Жанейро, в результате которого погибли 29 человек.

Демонстрации начались перед Музеем искусств Сан-Паулу примерно в 17:00. Группа протестующих заняла весь проспект, заблокировав движение транспорта.

Манифестации были организованы Коалицией черных за права (Coalização Negra por Direitos), которая включает в себя более 200 организаций в рамках движения за права черных по всей стране.

Это была первая манифестация, запланированная в преддверии 13 мая — важной даты в истории Бразилии, когда отмечается отмена рабства, состоявшаяся в 1888 году.

Коалиция потребовала провести расследование убийств, осуществить выплату финансовой помощи семьям жертв, привлечь к ответственности правоохранителей, принимавших участие в операции, и разработать план по уменьшению уровня насилия и смертности в результате действий полиции.

Участники протестов держали в руках плакаты с лозунгами против полиции и с критикой правительства президента Жаира Болсонару и губернатора Рио-де-Жанейро.

В Рио-де-Жанейро 7 мая прошли протесты, организованные Национальным движением фавел, политическими партиями и жителями города. Участники манифестаций также осудили насилие в ходе полицейских операций.

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