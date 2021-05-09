Amnesty International использует Навального для влияния на патриотическую повестку

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) делает свои заявления об осужденном Алексее Навальном, чтобы сбить повестку с российских патриотических праздников на оппозиционера. Оба заявления о статусе Навального были сделаны примерно в одно время с главными военными праздниками РФ.

Действия руководства Amnesty International в кейсе Навального выглядят как попытка занять место в информационном поле, сбив позитивную повестку с праздников 23 Февраля и 9 Мая на осужденного. Оба заявления по оппозиционеру организация делала либо в преддверии патриотических праздников в РФ, либо в скором времени после. Первая попытка была осуществлена в День защитника Отечества, 23 февраля, вторая — 7 мая, в канун Дня Победы.

Напомним, что впервые узником совести осужденного оппозиционера Amnesty International признала 17 января, когда Навальный вернулся в РФ. В День защитника Отечества менеджер штабов Навального1 (структурные подразделения ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) Леонид Волков получил письмо от секретариата Женевского саммита по правам человека. Эта же организация в апреле вручила Навальному премию «За моральное мужество». Однако отправка письма Волкову и привязка к 23 Февраля была сделана с целью влияния на позитивную повестку, и дальнейшая реакция со стороны Amnesty International только подтверждает это.

AI 25 февраля сообщила об отзыве у Навального статуса «узник совести», объяснив это риторикой ненависти и заявлениями, которые осужденный делал в начале нулевых годов.

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Эта новость приобрела еще больший резонанс, чем заявление от 17 января, и обсуждалась на протяжении длительного времени. Отдельную роль в этом сыграл пранк Лексуса и Вована, по итогам которого стало известно, что присуждение Навальному статуса «узник совести» Amnesty International было сделано с целью громкого заявления.

Перед Днем Победы AI 7 мая объявила о возвращении Навальному статуса «узник совести», чем попыталась занять место в информационной повестке, которая сейчас по большей части сконцентрирована на 9 Мая.

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Традиционно, и особенно перед 9 Мая, коллективный Запад предпринимает попытки дискредитировать значимость праздника для россиян. Вполне возможно, что лишение и возврат статуса «узник совести» для Навального также является частью спланированной акции.

1 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.