Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 мая 16:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:41
Происшествия
Омские спасатели обнаружили в болоте квадроцикл пропавшего министра Мураховского
16:40
Армия
Эксперт Куреев назвал пиаром доклад финской военной разведки о России
16:38
Происшествия
Ведущий «Европа Плюс» скончался из-за несчастного случая на строительной базе
16:35
Шоу-бизнес
Шура заявил о готовности поддержать Любовь Успенскую в противостоянии с мужем
16:34
Общество
В Твери лидер партии «Родина» Алексей Журавлев встретился с ветеранами и поисковиками
16:34
Политика
Память советских солдат почтили в Лондоне
16:33
Общество
Маленькая республика ковала Великую Победу: в Мордовии прошел праздничный парад
16:30
Происшествия
Омский министр здравоохранения Мураховский пропал во время охоты
16:30
Общество
Калининградцы установили на корпус-шар Музея Мирового океана знамя Победы
16:30
Общество
В Петербурге впервые прошла акция «Бессмертная флотилия» в честь 76-летия Победы в ВОВ
16:30
Общество
А можно ли вообще говорить о цене Победы? Колонка Голоса Мордора
16:28
Происшествия
Появилось видео с места столкновения фуры и иномарки на трассе М-11
16:28
Общество
«Запасная столица»: за парадом Победы в Самаре наблюдало более 13 тысяч человек
16:28
Политика
Ветеран из Армении назвала встречу с Путиным на параде «большим событием»
16:25
Политика
Посол РФ принял участие в мероприятии ко Дню Победы в Сербии
16:25
Экономика
Количество нефтегазовых буровых установок сократилось в мире
16:24
Общество
Автопробег и парад: как в Саратовской области отметили День Победы
16:19
Весь мир
Израиль и Южная Корея подпишут договор о свободной торговле
16:18
Происшествия
Сторож сгорел в пункте приема металлолома на Дону
16:16
Происшествия
Пилот разбившегося в Татарстане самолета налетал 3250 часов за карьеру
Все новости

Amnesty International использует Навального для влияния на патриотическую повестку

  /   Обновлено: 09 мая 2021 16:39
Общество
Amnesty International использует Навального для влияния на патриотическую повестку
Агентство городских новостей Москва  /  Пресс-служба суда

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) делает свои заявления об осужденном Алексее Навальном, чтобы сбить повестку с российских патриотических праздников на оппозиционера. Оба заявления о статусе Навального были сделаны примерно в одно время с главными военными праздниками РФ.

Действия руководства Amnesty International в кейсе Навального выглядят как попытка занять место в информационном поле, сбив позитивную повестку с праздников 23 Февраля и 9 Мая на осужденного. Оба заявления по оппозиционеру организация делала либо в преддверии патриотических праздников в РФ, либо в скором времени после. Первая попытка была осуществлена в День защитника Отечества, 23 февраля, вторая — 7 мая, в канун Дня Победы.

Напомним, что впервые узником совести осужденного оппозиционера Amnesty International признала 17 января, когда Навальный вернулся в РФ. В День защитника Отечества менеджер штабов Навального1 (структурные подразделения ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) Леонид Волков получил письмо от секретариата Женевского саммита по правам человека. Эта же организация в апреле вручила Навальному премию «За моральное мужество». Однако отправка письма Волкову и привязка к 23 Февраля была сделана с целью влияния на позитивную повестку, и дальнейшая реакция со стороны Amnesty International только подтверждает это.

AI 25 февраля сообщила об отзыве у Навального статуса «узник совести», объяснив это риторикой ненависти и заявлениями, которые осужденный делал в начале нулевых годов.

Amnesty International использует Навального для влияния на патриотическую повестку
Prt Scr  / 

 

Эта новость приобрела еще больший резонанс, чем заявление от 17 января, и обсуждалась на протяжении длительного времени. Отдельную роль в этом сыграл пранк Лексуса и Вована, по итогам которого стало известно, что присуждение Навальному статуса «узник совести» Amnesty International было сделано с целью громкого заявления.

Перед Днем Победы AI 7 мая объявила о возвращении Навальному статуса «узник совести», чем попыталась занять место в информационной повестке, которая сейчас по большей части сконцентрирована на 9 Мая.

Amnesty International использует Навального для влияния на патриотическую повестку
Prt Scr  / 

Традиционно, и особенно перед 9 Мая, коллективный Запад предпринимает попытки дискредитировать значимость праздника для россиян. Вполне возможно, что лишение и возврат статуса «узник совести» для Навального также является частью спланированной акции.

1 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

навальный amnesty international
Комментировать
Самое популярное
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 273995 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 230057 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 169393 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 128059 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Политика 76879 6 мая 2021
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Все новости / Общество / Amnesty International использует Навального для влияния на патриотическую повестку
Рейтинг@Mail.ru