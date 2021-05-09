В Сибири проходят парады и народные гуляния в честь 76-летия Победы в ВОВ

Новосибирск, 9 мая. Торжественные шествия, парады и народные гуляния в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне проходят в сибирских регионах.

В новосибирском параде были задействованы военнослужащие соединений и подразделений 41-й общевойсковой армии, расположенных в Сибири, курсанты Новосибирского высшего военного командного училища, представители МЧС, Росгвардии и других силовых структур региона, передает «Интерфакс».

Согласно информации, во главе со знаменитым танком Т-34 по площади Ленина прошло несколько десятков единиц военной техники. В состав механизированной колонны вошли ЗРК С-400 «Триумф», «Искандер», «Панцирь-1С», танки Т-72Б3М, машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», ракетные системы залпового огня «Град» и прочая военная техника.

Помимо этого, в небе над площадью совершили пролет четыре транспортно-штурмовых вертолета Ми-8 АМТШ-В и два истребителя-перехватчика МиГ-31. Известно, что праздничные мероприятия завершатся народными гуляниями, салютами и фейерверками во всех округах региона.

Ранее в честь 76-годовщины Победы над фашистской Германией прогремел выстрел из пушки Нарышкина в Петербурге.