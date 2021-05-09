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Буйнов показал фото подросших внучек-близняшек

Шоу-бизнес
Буйнов показал фото подросших внучек-близняшек
Global Look Press  /  Russian Look

Москва, 9 мая. Народный артист РФ Александр Буйнов на майские праздники отправился на любимом автомобиле «Волга-21» на дачу, где его уже ждали внучки, 12-летние близняшки Дарья и Софья.

Известный певец не любит афишировать свою личную жизнь, поэтому практически не выкладывает в своем Instagram-аккаунте семейные фото и видео. Однако радостью от долгожданной встречи с внучками Буйнов не смог не поделиться.

Девочки Дарья и Софья носят фамилию своего именитого дедушки. По признанию артиста, только во время общения с внучками он понимает, насколько скоротечно время. После празднования 71-го дня рождения Буйнов стал беспокоиться, что может не успеть сделать что-то важное.

«Много ли надо мужику для счастья? Сел в двадцать первую любимку и погнал к буйновочкам на дачу! На детях видно, как летит время…» — поделился с подписчиками певец.

Преданные фанаты отметили, что на снимках с дачи нет еще одного важного человека в жизни Буйнова — его внука Александра, наследника дочери. Мальчику уже 15 лет, он учится в Московском президентском кадетском училище.

«Внучки в таком возрасте — это здорово!»;

«Такие вы счастливые и солнечные! Пусть все у вас будет хорошо!»;

«Это реально счастье, когда во всем гармония!» — отреагировали на фото Буйнова фолловеры.

Однако не все артисты могут похвастаться такими теплыми отношениями с семьей. Звезда фильма «Полосатый рейс» Лидия Доротенко пропала после того, как внук выгнал ее из собственной квартиры. Близкий друг актрисы рассказал о побоях звезды со стороны родни.

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