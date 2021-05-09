Российские дипломаты в 54 странах спели «Катюшу» в честь Дня Победы

Москва, 9 мая. Сотрудники российских посольств в разных странах мира провели песенный флешмоб в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

МИД РФ опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, на которой дипломаты исполняют известную песню «Катюша».

Отмечается, что в песенном флешмобе приняли участие сотрудники посольств России в Белоруссии, Египте, Китае, Азербайджане, Перу, Северной Македонии, Словакии, Бенине и Того, Пакистане, Казахстане, Непале, Уругвае, Лаосе, Сербии, Канаде, США, Японии, Чехии и ряде других стран.

Некоторые работники дипломатических ведомств выступали с фотографиями руках. На них были изображены их родные-участники Великой Отечественной войны. Помимо этого дипломат постпредства РФ при ООН исполнил «Катюшу» на баяне в зале заседаний организации.

Ранее сообщалось, что парад по случаю Дня Победы состоялся на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.