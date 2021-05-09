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Гузеева провела вечер в компании «любимых курочек» Удовиченко и Долиной

Шоу-бизнес
Гузеева провела вечер в компании «любимых курочек» Удовиченко и Долиной
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Москва, 9 мая. Ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева на своей странице в Instagram показала фото с певицей Ларисой Долиной и актрисой Ларисой Удовиченко, которых назвала «любимыми курочками».

Народной артистке РФ Ларисе Удовиченко в конце апреля исполнилось 66 лет. День рождения звезда кино решила отметить в компании друзей и коллег по шоу-бизнесу, в числе которых были Лариса Гузеева с Ларисой Долиной.

На своей странице в Instagram ведущая «Давай поженимся!» показала, как готовилась к празднованию дня рождения подруги. Специально для Удовиченко она заказала доставку роскошного букета цветов. Во время мероприятия Гузеева запечатлела именинницу в компании Долиной и не смогла сдержать эмоций, глядя на помолодевших артисток.

«Мои курочки любимые. И все – Лариски», — отметила звезда «Жестокого романса».

В конце праздничного вечера вынесли шикарный двухъярусный торт. Гузеева сняла на видео, как Удовиченко задувает свечи, а после этого рассыпалась в комплиментах подруге. Ведущая «Давай поженимся!» призналась, что «совершенно обожает» Удовиченко и пожелала ей новых ролей и гастролей.

Подписчики обратили внимание на 65-летнюю Долину, которая в последнее время поражает фанатов удивительным преображением. По словам певицы, она сбросила больше 20 килограммов с помощью промежуточного голодания. Артистке пришлось отказаться от ряда продуктов, чтобы добиться результатов.

день рождения долина гузеева удовиченко
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