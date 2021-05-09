Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 мая 18:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:11
Общество
Крымчане рассказали, как празднуют День Победы в своих городах
18:10
Происшествия
Прокуратура начала проверку после избиения подростка под Новосибирском
18:09
Шоу-бизнес
Валерия рассказала, как лишилась возможности жить за городом
18:09
Общество
Разработчики "Спутника V" опровергли информацию о тупике в переговорах Берлина и Москвы
18:08
Весь мир
Выставочная ярмарка Turkish Expo пройдет в Ливии в конце мая
18:07
Политика
Мезенцев ответил на призыв G7 провести президентские выборы в Белоруссии
18:07
Весь мир
Глава ЦАР и представители Чада обсудили развитие отношений после смерти Деби
18:06
Политика
Представители немецкой Левой партии посетили московский парад Победы
18:05
Спорт
Португалец Витория достиг соглашения со «Спартаком» и подыскивает жилье в Москве
18:04
Шоу-бизнес
Алексей Панин прогулялся без трусов по улицам испанского города
18:03
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская взбудоражила фанатов в платье с глубоким декольте
18:03
Экономика
Запасы крупнейших нефтяных компаний мира могут иссякнуть через 15 лет
18:03
Общество
В ЛНР развернули георгиевскую ленту длиной в 300 метров
18:00
Весь мир
Посол РФ поддержал усилия главы ЦАР по запуску общенационального диалога
17:58
Общество
Финляндия планирует возобновить железнодорожное сообщение с Россией
17:54
Происшествия
Мужчина погиб под колесами автомобиля на мосту Александра Невского
17:50
Общество
Более 2,4 тысячи военных приняли участие в калининградском параде Победы
17:50
Весь мир
Полиция Дубая задержала британца, которого Интерпол искал 8 лет
17:49
Общество
Людмила Кисель-Загорская: как государство спасало своих детей в войну. Николай Стариков
17:45
Политика
Президент Франции открыл конференцию о будущем Европы
Все новости

В Ростове вводят мониторинг цен на продукты после закрытия рынков

Общество
В Ростове вводят мониторинг цен на продукты после закрытия рынков
pixabay.com  / 

Ростов-на-Дону, 9 мая. Накануне в Ростове-на-Дону свою работу провел региональный штаб, направленный на решение проблем предпринимателей, потерявших работу после закрытия рынков в Аксайском районе Ростовской области. Возглавил штаб губернатор региона Василий Голубев.

В ходе обсуждения чиновники акцентировали внимание на том, что уже более четырех тысяч предпринимателей получили консультации в рамках работы антикризисных групп. Также они коснулись темы подорожания плодово-овощной продукции в регионе.

Первый заместитель губернатора Виктор Гончаров отметил, что по информации Росстата, никакого роста цен на плодово-овощную продукцию не наблюдается.

«На 29 апреля и 4 мая был отмечен подъем цен на помидоры и огурцы, но по причине майских праздников», — сказал Гончаров.

На это заявление глава региона ответил поручением контролировать ситуацию с ценами на овощи и фрукты в области.

Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора Ростовской области, Василий Голубев распорядился организовать мониторинг цен на основные виды плодово-овощной продукции и вести ее в еженедельном режиме. 

В настоящий момент закрытые рынки Ростова продолжают пустовать. Часть предпринимателей переехала на торговую площадку, оборудованную на месте старого ростовского аэропорта, а другая часть не признает временную ярмарку, так как на территории закрытых рынков имеет капитальные строения в несколько этажей.

Ростовчане по-прежнему жалуются на клубнику по 450 рублей за килограмм и огурцы по 220, но по мнению сотрудников департамента потребительского рынка области, это происходит из-за желания предпринимателей компенсировать издержки, связанные с переездом.

Ранее ФАН сообщал о решении региональных властей создать реестр для «добросовестных» торговцев, в связи с закрытием нескольких рынков под Ростовом.

ростов-на-дону повышение цен закрытие рынков мониторинг цен
Комментировать
Самое популярное
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 283763 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 233947 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 174552 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 133632 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 79431 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Все новости / Общество / В Ростове вводят мониторинг цен на продукты после закрытия рынков
Рейтинг@Mail.ru