В Ростове вводят мониторинг цен на продукты после закрытия рынков

Ростов-на-Дону, 9 мая. Накануне в Ростове-на-Дону свою работу провел региональный штаб, направленный на решение проблем предпринимателей, потерявших работу после закрытия рынков в Аксайском районе Ростовской области. Возглавил штаб губернатор региона Василий Голубев.

В ходе обсуждения чиновники акцентировали внимание на том, что уже более четырех тысяч предпринимателей получили консультации в рамках работы антикризисных групп. Также они коснулись темы подорожания плодово-овощной продукции в регионе.

Первый заместитель губернатора Виктор Гончаров отметил, что по информации Росстата, никакого роста цен на плодово-овощную продукцию не наблюдается.

«На 29 апреля и 4 мая был отмечен подъем цен на помидоры и огурцы, но по причине майских праздников», — сказал Гончаров.

На это заявление глава региона ответил поручением контролировать ситуацию с ценами на овощи и фрукты в области.

Как сообщили в пресс-службе администрации губернатора Ростовской области, Василий Голубев распорядился организовать мониторинг цен на основные виды плодово-овощной продукции и вести ее в еженедельном режиме.

В настоящий момент закрытые рынки Ростова продолжают пустовать. Часть предпринимателей переехала на торговую площадку, оборудованную на месте старого ростовского аэропорта, а другая часть не признает временную ярмарку, так как на территории закрытых рынков имеет капитальные строения в несколько этажей.

Ростовчане по-прежнему жалуются на клубнику по 450 рублей за килограмм и огурцы по 220, но по мнению сотрудников департамента потребительского рынка области, это происходит из-за желания предпринимателей компенсировать издержки, связанные с переездом.

Ранее ФАН сообщал о решении региональных властей создать реестр для «добросовестных» торговцев, в связи с закрытием нескольких рынков под Ростовом.