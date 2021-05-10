В Тамбове молодежный совет при городской думе запустил акцию «Портрет ветерана»

Накануне 9 мая молодежный совет при Тамбовской городской думе провел несколько мероприятий в честь Дня Победы. Например, акция по уборке воинских захоронений проходит в Тамбове ежегодно, вот и в этом году в течение нескольких дней члены совета приводили в порядок территорию Воздвиженского кладбища.

фото из личного архива Федора Фирсова /

Поддержал молодых людей местный активист, коллекционер, краевед Федор Фирсов.

«За три дня до праздника мы с ребятами провели субботник — прибирались на заброшенных могилах героев войны. Некоторые из них были совсем запущенные, пришлось потрудиться, но ребятам понравилось, мы работали дружно. Результат понравился: все участки теперь ухоженные, без мусора, веток, старых листьев. Семьи не всегда следят за чистотой на могилах своих родственников, которые воевали за наше мирное небо, да и надписи на многих надгробиях уже стерлись, но мы этого так оставить не можем», — поделился с ФАН Федор Фирсов.

фото из личного архива Федора Фирсова /

Собеседник агентства рассказал, что активисты молодежного совета придумали еще одну акцию ко Дню Победы. Анна Частухина, член совета, предложила нарисовать ветеранам портреты и торжественно вручить их героям войны.

«Все ребята из молодежного совета присоединились, нас 30 человек. Мой портрет уже готов — для ветерана Марии Воеводиной. Вчера мы его подарили, ей очень понравился рисунок. Также мы собрали деньги на цветы ветеранам и вручали лично каждому. Сегодня я хочу поздравить всех с Днем Победы. Никто не забыт, ничто не забыто. Ветеранам — здоровья, долголетия, всего самого хорошего», — рассказала ФАН активистка.

фото из личного архива Федора Фирсова /

Мария Воеводина — ветеран Великой Отечественной войны, кавалер боевых орденов и медалей, ранее возглавляла Совет ветеранов Советского района Тамбова, сообщила собеседница агентства. В 1940 году она окончила фельдшерско-акушерскую школу в Курске, работала медсестрой в Обояни.

Остальные портреты для других ветеранов вручили 9 мая. Члены молодежного совета при городской думе и после праздника продолжат активно посещать ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и помогать им, добавила Анна Частухина.

фото из личного архива Федора Фирсова /

Ранее ФАН сообщал, что медиацентр Новосибирского технического государственного университета выпустил короткометражный художественный фильм ко Дню Победы. Сюжет картины «Война за дверью» о том, как трое студентов пришли на квест, посвященный ВОВ, но случайно активировали артефакт и переместились в подвал, в 3 июля 1944 года.