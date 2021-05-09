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Автопробег и парад: как в Саратовской области отметили День Победы

Общество
Автопробег и парад: как в Саратовской области отметили День Победы
Официальный сайт администрации Саратовской области  / 

В рамках борьбы с распространением коронавируса День Победы в Саратовской области отметили достаточно скромно. Тем не менее праздничная программа получилась достаточно объемной: мероприятия начались еще 8 мая, стартовав с торжественного парада Саратовского гарнизона. По Театральной площади прошли более 20 парадных расчетов, включая студентов военных училищ. Показательные выступления продемонстрировал Вольский военный институт материального обеспечения. Участники церемонии проходили под марши сводного оркестра, принимал парад начальник Саратовского территориального гарнизона Андрей Старков

«Главный праздник страны воплощает самоотверженную любовь к родине, беспримерное мужество и героизм нашего народа, ковавшего победу на фронте и в тылу. Наша страна избавила мир от фашизма, этот подвиг будет жить в веках, оставаясь символом патриотизма для будущих поколений. Как сказал наш президент, наше национальное преимущество – умение сплотиться перед любой угрозой. Низкий поклон ветеранам, труженикам тыла! Спасибо всем, кто обеспечивает обороноспособность России!», — выступил с приветственным словом губернатор области Валерий Радаев.

Велопробег, автопробег и парад: как в Саратовской области отметили День Победы
Официальный сайт администрации Саратовской области  / 

Велопробег, автопробег и парад: как в Саратовской области отметили День Победы
Официальный сайт администрации Саратовской области  / 
9 мая городские власти заложили камень под стелу «Город трудовой доблести». Стела будет установлена в честь тружеников тыла, внесших значительный вклад в достижение победы в войне 1941–1945 годов. Простые горожане же массово несли цветы к обелискам и памятникам в честь героев ВОВ: массовые шествия прошли во всех населенных пунктах региона. 

«Праздник просто замечательный, самый главный в истории нашей страны. Мне кажется, что около обелиска утром собралось процентов 20 от населения города, это просто замечательно. Детишки кружились вокруг военной техники, им очень понравилось. Обеих дочек и сына я нарядила в военную форму времен ВОВ, они сказали, что снимать ее не будут даже дома. Думаю, 9 мая — великолепный шанс почувствовать себя частью огромной, великой страны. С точки зрения воспитания молодежи это вовсе бесценный праздник. Хорошо, что власти так чтят этот великий день», — рассказала корреспонденту ФАН жительница Балаково Наталья Петрова

Велопробег, автопробег и парад: как в Саратовской области отметили День Победы
 / Александр Фролов

Велопробег, автопробег и парад: как в Саратовской области отметили День Победы
 / Александр Фролов
Спортивные соревнования, посвященные памяти героев войны — неотъемлемая часть празднования 9 Мая. По всей области проходили велосипедные и автомобильные пробеги, шли турниры по шахматам, боксу и легкой атлетике. Практически в каждом парке сейчас проходят массовые гуляния: где-то они совмещаются с танцами и песнями времен Великой Отечественной, на других площадках организованы выставки и творческие вечера. Вечером самые крупные города региона ждет салют, которого очень ждут жители: в частности, в Балаково салют проводить не планировали, но настойчивость граждан города сумела «пробить все стены». 

саратов 9 мая балаково
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