В Мурманске завершился парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне

Мурманск, 9 мая. Жители Мурманска вышли на центральную городскую площадь, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, сражавшихся против фашизма.

В самой северной точке на карте парадов России городе-герое Мурманске в торжественном шествии приняли участие около 700 военнослужащих.

Механизированную колонну возглавил знаменитый советский танк Т-34. Известно, что в колонне техники также были представлены образцы, специально разработанные для суровых арктических условий, включая снегоболотоходы «Алеут».

В воздушной части парада Победы были задействованы штурмовики и истребители, самолеты противолодочной и военно-транспортной авиации, а также вертолеты различных модификаций.

Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил парад Победы, который состоялся на Красной площади Москвы в честь 76-й годовщины завершения Великой Отечественной войны.