Губернатор Кемеровской области поздравил ветерана с 9 Мая во дворе его дома

Кемерово, 9 мая. Глава Кузбасса Сергей Цивилев стал участником акции «Парад Победы у дома ветерана» и поздравил фронтовика Павла Гончарова с 9 Мая.

Цивилев рассказал о своем участии в мероприятии в Telegram-канале. Губернатор поздравил с Днем Победы 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Гончарова. Отмечается, что фронтовик служил на Дальнем Востоке, участвовал в сражениях против Японии. После демобилизации работал на железной дороге в Мариинске.

В ходе торжественного мероприятия творческие коллективы исполнили военные песни. Ранее ветераны Великой Отечественной войны рассказали о секретах своей долгой жизни.