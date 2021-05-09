Ксения Собчак обидела Викторию Боню своей пародией в TikTok

Москва, 9 мая. Бывшая участница «Дома-2» и блогер Виктория Боня отреагировала на пародию, опубликованную в TikTok-аккаунте журналистки и телеведущей Ксении Собчак.

Собчак выложила в TikTok короткое видео, на котором изобразила двух девушек, якобы обсуждающих модели iPhone. Журналистка не указала, кого пародирует, но ее манера разговора на видео и использование английских слов явно указывают на Боню.

«Ты — эскортница с Рублевки», — подписала ролик телеведущая.

Виктория Боня отреагировала на видео в Instagram Stories. Похоже, пародия обидела звезду реалити-шоу. Она нецензурно отозвалась о Собчак и отметила, что, скорее всего, чем-то зацепила журналистку в одном из своих интервью. По словам Бони, ведущая никогда не конфликтует с ней напрямую.

«Пора нам с ней поговорить с глазу на глаз. Как считаете?» — обратилась экс-участница «Дома-2» к подписчикам.

Ксения Собчак не стесняется публично высмеивать звезд. Например, она нелестно отзывалась о бывшей девушке рэпера Тимати, модели Анастасии Решетовой. После этого экс-возлюбленной основателя лейбла Black Star пришлось вести шоу вместе с Собчак.