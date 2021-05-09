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Кладоискатель подробно рассказал о «золотых тайниках» Третьего рейха

Общество
Кладоискатель подробно рассказал о «золотых тайниках» Третьего рейха
pixabay.com

Берлин, 9 мая. Гитлеровцы грабили всех встречных, разоряли музеи и банки. Награбленное нужно было куда-то спрятать. По сей день многие тайники не найдены, и энтузиасты продолжают поиски.

После окончания войны в 1945 году союзники-победители начали поиск тайников с сокровищами. Некоторые попытки увенчались огромным успехом, некоторые нет, но специалисты полагают, что на территории Европы таких тайников осталось еще много, не смотря на то, что минуло уже 76 лет. До сих пор существуют группы кладоискателей, которые изучают действия немецких солдат и пытаются вычислить, где искать золото.

«Нацистские схроны с награбленными в покоренной Европе за годы войны драгоценностями, произведениями искусства, золотом, валютой массово стали находить еще за несколько месяцев до окончания войны. В захваченных у немцев городах и селениях солдаты Красной армии, войск Союзников обнаруживали порой настоящие сокровища. Причем зачастую это происходило совершенно случайно», — рассказывает специалист в области искусствоведения, кладоискатель Вильгельм Кирс.

Рейхстаг пал и военное правительство заинтересовалось состоянием Рейхсбанка Кенигсберга. Действительно, в подвале были найдено множество закрытых сейфов. Тогда командующие приняли решение взорвать их тротиловой шашкой. Взрыв прогремел такой силы, что сейфы вместе с их содержимым просто разметало по помещению. Внутри шкафов были монеты, купюры и золотые украшения, которые при взрыве оплавились и были пригодны только на вторсырье. Методом проб и ошибок было рассчитано необходимое количество взрывчатки и дальше эти знания использовались при обысках в резиденциях немецких военачальников.

В Тюрингии неподалеку от берлина случайным образом была обнаружена старая соляная шахта «Кайзерода», на глубине более полукилометра была обнаружено некое замурованное пространство. После вскрытия стены, был обнаружен грот, набитый золотом, серебром, бумажными деньгами (среди которых были и советские), ювелирными украшениями и предметами искусства. Специалисты позже определили, что среди найденных в шахте «Кайзерода» художественных творений – полотна Тициана, Рембрандта, Дюрера, Ренуара и других. Эти шедевры были возвращены в музеи, из которых их украли гитлеровцы. Чтобы вывезти содержимое тайника понадобилось 35 больших грузовиков.

Еще один из самых знаменитых тайников Третьего рейха — озеро Топлиц (Топлицзее). Местные жители называют его «Черная жемчужина». Здесь находилась секретная немецкая база. Неподалеку энтузиасты нашли специально оборудованные тайные сооружения, в которых были спрятаны золотые слитки и драгоценные камни. Руководители секретного подразделения уходили в спешке и решили затопить в озере то, что не вместилось в схрон. Многократно искатели сокровищ опускались на дно Топлицзее и даже находили что-то, однако многие из них потом погибли при странных обстоятельствах. Местные рассказывают, что озеро проклято. В современной Германии на законодательном запрещено погружаться в воды Жемчужины.

Историк из США ранее развенчал главные мифы Второй мировой войны.

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