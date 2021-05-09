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Израиль и Южная Корея подпишут договор о свободной торговле

Весь мир
Израиль и Южная Корея подпишут договор о свободной торговле
Global Look Press  /  President Office/ZUMAPRESS.com

Израиль и Южная Корея намерены в течение недели подписать соглашение о свободной торговле. Для еврейского государства это будет первый подобный договор с азиатским государством.

Как сообщает израильское правительство, новая сделка поможет развитию двусторонней торговли за счет снижения таможенных пошлин и обеспечения защиты инвестиций. По предварительной договоренности, сам официальный договор будет подписан в Сеуле, когда туда пребудет израильская делегация, возглавляемая главой МИД Габи Ашкенази и министром экономики и промышленности Амиром Перецом.

Израиль и Южная Корея подпишут договор о свободной торговле
pixabay.com  / viarami
По итогам 2020 года торговый оборот между странами составил порядка 2,4 млрд долларов, почти две трети из которых — товары и услуги, импортированные в еврейское государство.

Израильские производители получат на южнокорейском рынке конкурентное преимущество. В соответствии с условиями нового соглашения, свыше 95% их товаров будут доставляться в Южную Корею без пошлин.

Также таможенные льготы позволят снизить и стоимость продукции азиатской страны для израильтян. В частности, это коснется продукции востребованного корейского автопрома, доля которого в минувшем году на рынке страны составила не менее 14%.

При этом первенство по объемам экспорта автомобилей в Израиль принадлежит именно южнокорейской компании Hyundai Motor Company.

Израиль и Южная Корея подпишут договор о свободной торговле
hyundai.lv  /  Hyundai Motor Baltic Oy

Одним соглашением дипломатическая встреча в Сеуле не ограничится. Власти двух государств также договорились об удвоении бюджета фонда KORIL-RDF, поддерживающего новые разработки и исследования, проводимые совместными усилиями коммерческих компаний Израиля и Южной Кореи.

Сотрудничество двух стран не ограничивается сугубо торговыми аспектами. Напротив, они только дополняют давние связи между государствами, активно работающими в сферах возобновляемой энергетики, науки, технологий, а особенно — обороны.

Речь в данном случае не только о торговле вооружениями, но и об их совместном создании. Например, еще в 2017 году было объявлено о создании израильско-южнокорейского предприятия Korea Aviation Technologies, занимающегося разработкой беспилотников нового поколения.

Израиль и Южная Корея подпишут договор о свободной торговле
wikipedia.org  / Julian Herzog / CC BY 4.0

Сейчас Тель-Авив активно ищет экономических партнеров. После нормализации отношений с ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом еврейское государство стало нарабатывать в этих странах новые деловые связи с мусульманскими странами. Шаг в направлении Азии также является показательным: известно, что вслед за Южной Кореей аналогичные торговые соглашения израильские власти хотят предложить Вьетнаму, Индии и Китаю.

Для Сеула же договор о свободной торговле с Израилем — первый опыт такой работы с ближневосточным государством. Не исключено, что в перспективе азиатское влияние в регионе станет еще более ощутимым.

израиль южная корея
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