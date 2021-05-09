Визит главы МИД в Убари и ремонт аэропорта Триполи — что произошло в Ливии 8 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 8 мая 2021 года.

Визит главы МИД в Убари

В рамках своей поездки по югу страны министр иностранных дел Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш посетила пограничные районы и КПП.

В городе Убари ее приняли мэр города Ахмад Матку, заместитель главы Президентского совета Муса аль-Куни и командующий военным округом Сабха Али Кана.

Мангуш также встретилась с видными деятелями, активистами гражданского общества и членами муниципального совета.

وزيرة الخارجية #نجلاء_المنقوش تصل مدينة #أوباري وتلتقي مع الأعيان ونشطاء المجتمع المدني وأعضاء المجلس البلدي ضمن جولتها بعدة مناطق في الجنوب#218NEWS pic.twitter.com/oGD8vPS9gE — 218NEWS (@218news) May 8, 2021

Происшествия

Власти в городе Зувара арестовали мальтийца Джесмонда Веллу, известного как Эль-Булгару, по подозрению в контрабанде людей и торговле наркотиками. Эта операция проведена в результате сотрудничества мальтийских правоохранительных органов со своими ливийскими коллегами. Стороны в течение нескольких месяцев делились разведданными о наркоторговле в Средиземноморском регионе.

Malta helped Libya identify suspected Maltese trafficker - sources https://t.co/cOvBmrZP5q — Times of Malta (@TheTimesofMalta) May 8, 2021

Политика

Призыв министра иностранных дел ПНЕ Наджлы Мангуш о необходимости вывода иностранных войск из страны, в том числе турецких сил, разделил активистов на противников и тех, кто его поддержал.

بعد تصدر نجلاء المنقوش للسوشيل ميديا بين معارض لموقفها الداعي لإجلاء القوات الأجنبية من #ليبيا مستخدمين هاشتاق #إقالة_نجلاء_المنقوش، وبين مؤيد لهذا الموقف تحت هاشتاق #ندعم_نجلاء_المنقوش وتزايد شعبيتها، هل ترشح المنقوش للانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل؟ pic.twitter.com/tlAk6cS0vf — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) May 8, 2021

Высший совет шейхов и видных деятелей племен Ливии подтвердил поддержку всех международных призывов к выводу иностранных войск и наемников из Ливии. Он призвал Президентский совет и правительство предпринять серьезные шаги, чтобы ООН приняла санкции против стран, создающих препятствия для вывода сил.

Заместитель главы Президентского совета Муса аль-Куни провел встречу с руководителями вооруженных сил на юге Ливии, чтобы обсудить объединение военного ведомства.

أسس إجتماعنا مع #قادة_القوات_المسلحة_في_فزان/ وعلى طاولة واحدة، لخطوة ذات أهمية خاصة باتجاه توحيد #المؤسسة_العسكرية_الليبية. يقف هذا الهدف على قمة هرم أولوياتنا. ذلك لضمان وحدة/ وسيادة #التراب_الليبي، ولإنجاز الإستحقاق التاريخي الذي جئنا من أجله: إجراء الإنتخابات في #٢٤_ديسمبر. pic.twitter.com/T5GNOPv7QN — موسى الكوني Al Kouni (@Moussa_kouni) May 8, 2021

Председатель Палаты представителей Агила Салех в своем офисе в городе Аль-Кубба обсудил с министром образования Мусой Мухаммадом аль-Макрифа возобновление учебного процесса и единый для всей страны план, а также проекты Министерства по развитию образовательного процесса.

Министр местного самоуправления в Правительстве национального единства (ПНЕ) Бадр ад-Дин ат-Туми обсудил с поверенным в делах посольства Великобритании Кейт Инглиш пути расширения сотрудничества в сфере работы региональных администраций.

Ат-Туми на встрече с депутатами Палаты представителей рассмотрел ряд вопросов, связанных с муниципальными советами, и проблемы государственных клининговых компаний.

Глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба издал решение о назначении доктора Фатхии аль-Орайби генеральным директором Медицинского центра Бенгази.

МВД Ливии организовало церемонию в честь бывшего заместителя министра внутренних дел по делам нелегальной миграции Мухаммада аш-Шайбани аль-Мархани. В конце мероприятия ему была вручена медаль за выдающиеся достижения в знак признательности за его усилия и преданность своей работе.

Первый заместитель председателя ливийского парламента Фавзи Нувайри в сопровождении второго заместителя Хамида Хумы и ряда депутатов совершил инспекционный визит в штаб-квартиру Палаты представителей в Триполи.

النويري وحومة يتفقدان مقر مجلس النواب بطرابلس استعدادا للجلسة المقبلة. #الساعة24 https://t.co/lKaBKEjhCw — الساعة 24 (@alsaaa24) May 8, 2021

Общественные советы племен Варфалла, Аль-Каддафа, Аль-Магариха и Ауляд Сулейман обратились в Министерство юстиции ПНЕ с требованием немедленно отпустить политиков, которые до сих пор удерживаются под стражей, несмотря на официальное решение об их освобождении. Отказ отпустить задержанных рассматривается как злоупотребление со стороны судебной власти и «не приверженность» результатам переговоров в Берлине и Женеве.

Экономика

Министр нефти Мухаммед Аун обсудил с членами Палаты представителей создание нефтеперерабатывающего завода на юге Ливии и транспортировку топлива и бытового газа в южные регионы.

Министр транспорта Мухаммад Салим аш-Шахуби проинспектировал проект обслуживания участка Маслата — Каам прибрежного шоссе (Тарик ас-Сахили).

Общество

Управление аэропортов объявило о начале реализации первого этапа реконструкции международного аэропорта Триполи. Восстановление объекта начнется с комплексного обследования территории аэропорта после окончания месяца Рамадан.

Агентство медицинского снабжения начало распределение китайской вакцины Sinovac против COVID-19 в центрах вакцинации муниципалитета Триполи.

ЮНИСЕФ доставил четыре холодильные камеры вместимостью 20 м³ в города Мисурата, Бенгази, Триполи и Сабха, чтобы обеспечить сохранность и распространение вакцин против COVID-19.

Министр здравоохранения ПНЕ Али аз-Занати совершил незапланированный инспекционный визит в Медицинский центр Бенгази, в ходе которого ознакомился с рабочим процессом в его отделениях, а также с наиболее важными услугами, которые он предоставляет.