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Визит главы МИД в Убари и ремонт аэропорта Триполи — что произошло в Ливии 8 мая

Весь мир
Визит главы МИД в Убари и ремонт аэропорта Триполи — что произошло в Ливии 8 мая
Федеральное агентство новостей  / 

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 8 мая 2021 года.

Визит главы МИД в Убари

В рамках своей поездки по югу страны министр иностранных дел Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш посетила пограничные районы и КПП.

В городе Убари ее приняли мэр города Ахмад Матку, заместитель главы Президентского совета Муса аль-Куни и командующий военным округом Сабха Али Кана.

Мангуш также встретилась с видными деятелями, активистами гражданского общества и членами муниципального совета.

Происшествия

Власти в городе Зувара арестовали мальтийца Джесмонда Веллу, известного как Эль-Булгару, по подозрению в контрабанде людей и торговле наркотиками. Эта операция проведена в результате сотрудничества мальтийских правоохранительных органов со своими ливийскими коллегами. Стороны в течение нескольких месяцев делились разведданными о наркоторговле в Средиземноморском регионе.

Политика

Призыв министра иностранных дел ПНЕ Наджлы Мангуш о необходимости вывода иностранных войск из страны, в том числе турецких сил, разделил активистов на противников и тех, кто его поддержал.

Высший совет шейхов и видных деятелей племен Ливии подтвердил поддержку всех международных призывов к выводу иностранных войск и наемников из Ливии. Он призвал Президентский совет и правительство предпринять серьезные шаги, чтобы ООН приняла санкции против стран, создающих препятствия для вывода сил.

Заместитель главы Президентского совета Муса аль-Куни провел встречу с руководителями вооруженных сил на юге Ливии, чтобы обсудить объединение военного ведомства.

Председатель Палаты представителей Агила Салех в своем офисе в городе Аль-Кубба обсудил с министром образования Мусой Мухаммадом аль-Макрифа возобновление учебного процесса и единый для всей страны план, а также проекты Министерства по развитию образовательного процесса.

Министр местного самоуправления в Правительстве национального единства (ПНЕ) Бадр ад-Дин ат-Туми обсудил с поверенным в делах посольства Великобритании Кейт Инглиш пути расширения сотрудничества в сфере работы региональных администраций.

Ат-Туми на встрече с депутатами Палаты представителей рассмотрел ряд вопросов, связанных с муниципальными советами, и проблемы государственных клининговых компаний.

Глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба издал решение о назначении доктора Фатхии аль-Орайби генеральным директором Медицинского центра Бенгази.

МВД Ливии организовало церемонию в честь бывшего заместителя министра внутренних дел по делам нелегальной миграции Мухаммада аш-Шайбани аль-Мархани. В конце мероприятия ему была вручена медаль за выдающиеся достижения в знак признательности за его усилия и преданность своей работе.

Первый заместитель председателя ливийского парламента Фавзи Нувайри в сопровождении второго заместителя Хамида Хумы и ряда депутатов совершил инспекционный визит в штаб-квартиру Палаты представителей в Триполи.

Общественные советы племен Варфалла, Аль-Каддафа, Аль-Магариха и Ауляд Сулейман обратились в Министерство юстиции ПНЕ с требованием немедленно отпустить политиков, которые до сих пор удерживаются под стражей, несмотря на официальное решение об их освобождении. Отказ отпустить задержанных рассматривается как злоупотребление со стороны судебной власти и «не приверженность» результатам переговоров в Берлине и Женеве.

Экономика

Министр нефти Мухаммед Аун обсудил с членами Палаты представителей создание нефтеперерабатывающего завода на юге Ливии и транспортировку топлива и бытового газа в южные регионы.

Министр транспорта Мухаммад Салим аш-Шахуби проинспектировал проект обслуживания участка Маслата — Каам прибрежного шоссе (Тарик ас-Сахили).

Общество

Управление аэропортов объявило о начале реализации первого этапа реконструкции международного аэропорта Триполи. Восстановление объекта начнется с комплексного обследования территории аэропорта после окончания месяца Рамадан.

Агентство медицинского снабжения начало распределение китайской вакцины Sinovac против COVID-19 в центрах вакцинации муниципалитета Триполи.

ЮНИСЕФ доставил четыре холодильные камеры вместимостью 20 м³ в города Мисурата, Бенгази, Триполи и Сабха, чтобы обеспечить сохранность и распространение вакцин против COVID-19.

Министр здравоохранения ПНЕ Али аз-Занати совершил незапланированный инспекционный визит в Медицинский центр Бенгази, в ходе которого ознакомился с рабочим процессом в его отделениях, а также с наиболее важными услугами, которые он предоставляет.

ливия дайджест
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