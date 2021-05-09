День Победы для россиян означает верность традициям и сохранение исторической памяти

Об отношении к празднику 9 Мая в России и в мире рассказали депутат первого состава Верховного Совета ДНР, военкор, экс-боец подразделения «Витязь» Дмитрий Гау и основатель единственного в России «Музея Новороссии», автор интернет-проекта «Россия и мы» Герман Владимиров на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Русская весна и празднование 9 Мая».

Гости отметили, что европейские страны вольны проводить мероприятия, посвященные Второй мировой войне, в любой день, который сочтут подходящим. Однако для нашей страны праздник 9 Мая в том числе означает верность традициям и сохранение исторической памяти. Герман Владимиров также заметил, что считает недопустимыми факты вроде того, что в Риге власти не позволяют празднующим собраться в парке. Он посоветовал не допускать подобных случаев во избежание вспышек недовольства многочисленного местного русскоязычного населения.

«Это издевательство над людьми. Мы знаем, как много русских в Прибалтике. Это опасные игры. Я бы категорически не советовал этого делать. Может вспыхнуть очень здорово. Властям нужно задуматься, что Европа и США могут их не спасти», — сказал основатель единственного в России «Музея Новороссии», автор интернет-проекта «Россия и мы».

vk.com / nikolaevich78

В свою очередь Дмитрий Гау поделился особенностями празднования 9 Мая в Луганске и Донецке. По его словам, раньше на таких торжествах были импровизированные салюты. Однако со временем стало понятно, что на окраинах ведутся обстрелы и не всегда люди понимают, что происходит. Были случаи, когда во время салюта открывался огонь и люди не смогли вовремя среагировать. Он также выразил уверенность в том, что затянувшийся конфликт на этой территории будет урегулирован уже в обозримом будущем.

«Я думаю, Америка очень обижена тем, что ей не удалось заполучить Крым. Когда США нанесли такое оскорбление, они начали давить на Европу. Нужно смотреть на то, что риторика Лаврова, РФ изменилась. Если четыре года назад это было что-то невнятное, то сейчас с Европой и Америкой разговаривают с позиции силы. Я думаю, что конфликт скоро будет закончен», — предположил экс-боец подразделения «Витязь».

Федеральное агентство новостей / Андрей Тюнников

В ходе пресс-конференции на связь со студией выходили корреспонденты ФАН из ряда регионов России. О том, как проходят торжества в их городе, рассказывали журналисты из Владивостока, Новосибирска, Калининграда, Тулы, Пензы, Севастополя, Самары, Саратова.

Так, во Владивостоке мероприятие было решено перенести к гавани. Публику порадовали парад и флешмобы. На вечер запланировали концерт группы «Мираж» и салют. В Новосибирске гости праздника отмечали еще одно радостное событие: недавно их малой родине было присвоено звание города трудовой доблести. По этому поводу было решено заложить камень для последующей установки стелы. Главной изюминкой парада в Севастополе стал восстановленный танк Т-34 во главе механизированной колонны.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что в Екатеринбурге в честь Дня Победы прошла патриотическая акция «Майский вальс».