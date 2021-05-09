Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 мая 21:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:13
Общество
Российский кинооператор Лисов скончался на 81-ом году жизни
21:12
Армия
Участники парада Победы в Москве получили награды Минобороны РФ
21:10
Армия
Британцы рассказали, как Китай может обернуть мощь американской авиабазы против США
21:09
Армия
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
21:05
Политика
Представитель Facebook осудил блокировку Дональда Трампа
21:05
Общество
Вдвое больше россиян приняли участие в шествии «Бессмертный полк»
21:04
Общество
Анамнез недели: Годовщина Победы и переписывание истории
21:03
Весь мир
Всемирная организация здравоохранения передала Сирии 40 машин скорой помощи
21:03
Происшествия
Водитель иномарки погиб в ДТП с пожарной машиной в Петрозаводске
21:03
Общество
«Бессмертная флотилия» прошла по рекам и каналам Петербурга
21:02
Шоу-бизнес
Дочка певицы Ханны пела песни во время полета на вертолете
21:01
Армия
Десять американских десантников пострадали при высадке на учениях в Эстонии
21:01
Происшествия
Пенсионерка погибла в перевернувшейся иномарке под Вологдой
21:01
Происшествия
Ревнивец из Забайкалья зарезал жену и сознался полиции
21:00
Общество
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев встретил День Победы в Тверской области
21:00
Общество
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
21:00
Общество
День Победы для россиян означает верность традициям и сохранение исторической памяти
20:59
Политика
Российский блогер Маврин поразил американцев рассказами о войне
20:57
Происшествия
Жительница Челябинска пострадала после столкновения с электросамокатом
20:56
Спорт
Нурмагомедов попросил президента UFC Уайта организовать бой Махачеву
Все новости

День Победы для россиян означает верность традициям и сохранение исторической памяти

Общество
День Победы для россиян означает верность традициям и сохранение исторической памяти
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Об отношении к празднику 9 Мая в России и в мире рассказали депутат первого состава Верховного Совета ДНР, военкор, экс-боец подразделения «Витязь» Дмитрий Гау и основатель единственного в России «Музея Новороссии», автор интернет-проекта «Россия и мы» Герман Владимиров на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Русская весна и празднование 9 Мая».

Гости отметили, что европейские страны вольны проводить мероприятия, посвященные Второй мировой войне, в любой день, который сочтут подходящим. Однако для нашей страны праздник 9 Мая в том числе означает верность традициям и сохранение исторической памяти. Герман Владимиров также заметил, что считает недопустимыми факты вроде того, что в Риге власти не позволяют празднующим собраться в парке. Он посоветовал не допускать подобных случаев во избежание вспышек недовольства многочисленного местного русскоязычного населения.

«Это издевательство над людьми. Мы знаем, как много русских в Прибалтике. Это опасные игры. Я бы категорически не советовал этого делать. Может вспыхнуть очень здорово. Властям нужно задуматься, что Европа и США могут их не спасти», — сказал основатель единственного в России «Музея Новороссии», автор интернет-проекта «Россия и мы».

9 Мая для россиян означает верность традициям и сохранение исторической памяти
vk.com  / nikolaevich78

В свою очередь Дмитрий Гау поделился особенностями празднования 9 Мая в Луганске и Донецке. По его словам, раньше на таких торжествах были импровизированные салюты. Однако со временем стало понятно, что на окраинах ведутся обстрелы и не всегда люди понимают, что происходит. Были случаи, когда во время салюта открывался огонь и люди не смогли вовремя среагировать. Он также выразил уверенность в том, что затянувшийся конфликт на этой территории будет урегулирован уже в обозримом будущем.

«Я думаю, Америка очень обижена тем, что ей не удалось заполучить Крым. Когда США нанесли такое оскорбление, они начали давить на Европу. Нужно смотреть на то, что риторика Лаврова, РФ изменилась. Если четыре года назад это было что-то невнятное, то сейчас с Европой и Америкой разговаривают с позиции силы. Я думаю, что конфликт скоро будет закончен», — предположил экс-боец подразделения «Витязь».

9 Мая для россиян означает верность традициям и сохранение исторической памяти
Федеральное агентство новостей  / Андрей Тюнников

В ходе пресс-конференции на связь со студией выходили корреспонденты ФАН из ряда регионов России. О том, как проходят торжества в их городе, рассказывали журналисты из Владивостока, Новосибирска, Калининграда, Тулы, Пензы, Севастополя, Самары, Саратова.

Так, во Владивостоке мероприятие было решено перенести к гавани. Публику порадовали парад и флешмобы. На вечер запланировали концерт группы «Мираж» и салют. В Новосибирске гости праздника отмечали еще одно радостное событие: недавно их малой родине было присвоено звание города трудовой доблести. По этому поводу было решено заложить камень для последующей установки стелы. Главной изюминкой парада в Севастополе стал восстановленный танк Т-34 во главе механизированной колонны.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что в Екатеринбурге в честь Дня Победы прошла патриотическая акция «Майский вальс».

герман владимиров 9 мая дмитрий гау
Комментировать
Самое популярное
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 302508 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 241961 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 185072 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 146101 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 102787 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Все новости / Общество / День Победы для россиян означает верность традициям и сохранение исторической памяти
Рейтинг@Mail.ru