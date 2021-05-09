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Массовое убийство произошло на севере Гондураса

Весь мир
Массовое убийство произошло на севере Гондураса
PrScr Twitter  /  @ramces04698015

Тегусигальпа, 9 мая. Шесть человек погибли в результате массового убийства в муниципалитете Оланчито на фоне волны насилия, поразившей Гондурас. Об этом на своей странице в Twitter сообщает журналист Рамсес Кабальеро.

В соответствии с предварительной информацией от местной полиции, жертвы находились на поминках, когда вооруженные лица ворвались в помещение и начали стрелять в присутствующих. Убийство произошло в деревне Эль-Крусете муниципалитета Оланчито.

Жители района сообщили местным СМИ, что «никогда не видели ничего подобного» и что «стрельба продолжалась несколько минут».

На место происшествия прибыли полицейские, оцепившие территорию вокруг места преступления, а также опытно-следственная бригада прокуратуры и представители судебно-медицинской экспертизы, которые занимаются сбором доказательств и освидетельствованием тел погибших.

По предварительным данным, некоторые из убитых имеют многочисленные ранения головы, нанесенные холодным оружием.

Правоохранители рассматривают возможные причины массового убийства. Власти не исключают, что причиной массового убийства стал передел сфер влияния между группировками, промышляющими торговлей наркотиками.

Существуют подозрения по поводу того, что человек, которого поминали, владел плантациями марихуаны в деревне.

По данным полиции Центральноамериканской страны, количество убийств возросло на 6,4% в январеапреле 2021 года по сравнению с тем же периодом  прошлого года. С начала года в государстве было зарегистрировано 1135 убийств.

Сальвадор, Гондурас и Гватемала, которые образуют «северный треугольник», считаются странами с наиболее высоким уровнем насилия в мире.

убийство наркоторговля гондурас
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