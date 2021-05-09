Массовое убийство произошло на севере Гондураса

Тегусигальпа, 9 мая. Шесть человек погибли в результате массового убийства в муниципалитете Оланчито на фоне волны насилия, поразившей Гондурас. Об этом на своей странице в Twitter сообщает журналист Рамсес Кабальеро.

#Sucesos Una nueva masacre deja 6 personas muertas en Olanchito, Yoro. El hecho ocurrió en medio de un velorio en donde desconocidos llegaron al lugar y dispararon varias veces acabando con la vida de estas personas. #periodismoceutec #noticiasceutec #Honduras @Mario_Cerna pic.twitter.com/z8USLuMzSh — Ramces Caballero王 (@ramces04698015) May 8, 2021

В соответствии с предварительной информацией от местной полиции, жертвы находились на поминках, когда вооруженные лица ворвались в помещение и начали стрелять в присутствующих. Убийство произошло в деревне Эль-Крусете муниципалитета Оланчито.

Жители района сообщили местным СМИ, что «никогда не видели ничего подобного» и что «стрельба продолжалась несколько минут».

На место происшествия прибыли полицейские, оцепившие территорию вокруг места преступления, а также опытно-следственная бригада прокуратуры и представители судебно-медицинской экспертизы, которые занимаются сбором доказательств и освидетельствованием тел погибших.

По предварительным данным, некоторые из убитых имеют многочисленные ранения головы, нанесенные холодным оружием.

Правоохранители рассматривают возможные причины массового убийства. Власти не исключают, что причиной массового убийства стал передел сфер влияния между группировками, промышляющими торговлей наркотиками.

Существуют подозрения по поводу того, что человек, которого поминали, владел плантациями марихуаны в деревне.

Nueva #masacre en #Honduras, se reporta la muerte de seis personas en la Aldea #ElCrucete, #Olanchito según informes las víctimas venían de un #velorio cuando fueron interceptados por varios individuos que dispararon hasta quitarles la vida. pic.twitter.com/f2ltqTCpSk — Cesar Funes (@funesaranda) May 8, 2021

По данным полиции Центральноамериканской страны, количество убийств возросло на 6,4% в январе–апреле 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. С начала года в государстве было зарегистрировано 1135 убийств.

Сальвадор, Гондурас и Гватемала, которые образуют «северный треугольник», считаются странами с наиболее высоким уровнем насилия в мире.