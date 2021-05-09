Бывший муж Анны Седоковой стал консультантом Тимати на шоу «Холостяк»

Москва, 9 мая. Бывший муж певицы Анны Седоковой, бизнесмен Максим Чернявский проконсультировал рэпера Тимати, выбирающего себе возлюбленную на шоу «Холостяк».

Чернявский знает о «Холостяке» на ТНТ не понаслышке — он был женихом во втором сезоне проекта. В новой серии он стал консультантом Тимати и помог ему определиться с выбором. Рэпер пригласил бизнесмена на шоу, чтобы тот выяснил истинные мотивы участниц.

По мнению экс-супруга Седоковой, в Тимати на самом деле влюблены только Адель Вейгель, Екатерина Сафарова и Алиса Грабовая. Любовь Лишневская может стать для основателя Black Star лишь другом, считает Чернявский. Кристину Романову бизнесмен назвал слишком закрытой для семейной жизни и серьезных отношений.

Получив совет Чернявского, Тимати позвал Романову на свидание, где она объяснила, почему не доверяет людям. Оказалось, что первый возлюбленный изменял девушке и угрожал ей. После этого рэпер оставил участницу в шоу, а покинула проект Лишневская.

В предыдущем выпуске Тимати отправил домой Екатерину Сафарову. Однако позднее рэпер засомневался в своем решении, и девушка вернулась на шоу «Холостяк».