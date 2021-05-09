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Людмила Кисель-Загорская: как государство спасало своих детей в войну. Николай Стариков

Общество
Людмила Кисель-Загорская: как государство спасало своих детей в войну. Николай Стариков

Время неумолимо — каждую годовщину Победы встречает все меньшее число тех, кто воевал, кто жил в период Великой Отечественной войны.

Дай Бог здоровья всем ветеранам и тем, кому удалось пережить самые страшные моменты и обеспечить победу в самой страшной войне в человеческой истории!

Гостем очередного выпуска программы Николая Старикова «По-СтАриковски» стала Людмила Васильевна Кисель-Загорская — жительница блокадного Ленинграда, краевед и писатель. В блокаду от голода в ее семье умерли четыре человека — мама, две тети и бабушка. Два брата 18 и 20 лет погибли, сражаясь за Ленинград в Народном ополчении. Маленькая Людмила осталась одна в замерзшем голодающем городе.

Как государство спасало детей, потерявших родителей в блокадном Ленинграде, каким образом детдомовские дети помогали защитить нашу Родину, и какие воспоминания у Людмилы Васильевны остались о годах Великой Отечественной войны — смотрите в очередном выпуске программы Николая Старикова «По-СтАриковски»

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