Прага, 9 мая. Жители Чехии негативно отреагировали на призыв премьера страны Андрея Бабиша выслать российских дипломатов из стран ЕС. Чехи опасаются последствий данного заявления.

Бабиш высказался о высылке российских дипломатов, выступая на саммите Евросоюза в Порту. Чешский премьер заявил, что страны ЕС должны проявить солидарность с Прагой. Чтобы ее подтвердить, он призвал все государства сообщества выслать хотя бы по одному диппредставителю РФ.

Пытаясь аргументировать свой призыв, Бабиш назвал взрывы во Врбетице «нападением на всех». О коммерческом статусе военных складов, белых пятнах в расследовании, а также давности срока (инциденты произошли в 2014 году) премьер Чехии не упомянул.

Чехи в Сети негативно отреагировали на призыв Бабиша. По мнению пользователей, страна вредит сама себе, лишая чешский бизнес возможностей нормально работать в России. Авторы комментариев убеждены, что место Чехии в РФ займут западноевропейские компании, а акция с высылкой дипломатов не будет поддержана в Европе.

«Кажется, даже наши союзники не верят в твою историю с Врбетицей. Вы просите выслать хотя бы по одному дипломату. Но наши союзники займутся бизнесом, который мы потеряем в России, и не станут высылать российских дипломатов. Но, пока оппозиция «хавает» твою комедию, тебе на родине ничего не угрожает, верно, сукин сын?» – возмущается Jaroslav Tkmin.

«Друг познается в беде. Вероятно, с таким руководством, как у нас сейчас, они (россияне. – Прим. ред.) не очень-то считают нас друзьями», - Milan Kwaczek сожалеет об упущенных и упускаемых перспективах российско-чешских отношений.

В Госдуме РФ предположили, что антироссийская активность Бабиша связана с личными интересами политика. Дело в том, что премьер-министр является одним из богатейших людей Чехии и располагает состоянием в 2,7 млрд долларов. Он зарабатывает преимущественно на недвижимости и сельском хозяйстве. Наряду со словацким происхождением богатство является одной из главных претензий чехов к своему премьеру: многие в стране подозревают, что политика кабмина Бабиша обеспечивает его деловые интересы.