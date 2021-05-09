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Литовкин рассказал о прорывных военных новинках, показанных на параде Победы в Москве

Армия
Литовкин рассказал о прорывных военных новинках, показанных на параде Победы в Москве
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 9 мая. Россия показала на параде Победы множество интересных и знаковых новинок отечественного ОПК, отметил военный эксперт Виктор Литовкин.

Торжественное шествие по случаю 76-й годовщины победы Советского Союза над нацистской Германией прошло в 28 российских городах, однако самым крупным мероприятием отметилась Москва. В ходе парада было показано рекордное количество новой боевой техники, разработанной в РФ. Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин в комментарии для Федерального агентства новостей обозначил самые интересные образцы, которые были продемонстрированы всему миру.

Эксперт выделил российский танк Т-14 «Армата», концепцию которого так и не смогли повторить за рубежом. Он назвал эту машину прорывной, перечислив все сильные стороны отечественной разработки. По мнению Литовкина, совокупность инновационных решений сделала Т-14 грозной силой.

«Я не перестаю восхищаться танком Т-14 на платформе «Армата». Этот танк у нас на параде Победы уже не первый раз и весь мир его видел. Такие мировые лидеры в области танкостроения, как Израиль, Соединенные Штаты и Германия, много раз хвастались, что они сделают танк еще лучше, но до сих пор никто не смог повторить даже концепцию этого танка. Это действительно прорывной танк, у которого есть необитаемая башня, бронированная капсула для экипажа, автомат заряжания, компьютеризированная система управления и мощный двигатель», — подчеркнул военный обозреватель ТАСС.

Ракетные комплексы «Искандер-М» и «Ярс» также попали в число образцов, на которые эксперт обратил внимание. Также он упомянул бронемашины «Курганец» и «Бумеранг» с новыми боевыми модулями, которыми можно управлять даже дистанционно, и ЗРК «Бук-М3», подчеркнув увеличенное количество ракет на пусковых установках. Причем ракеты находятся в особых контейнерах, не требующих обслуживания в течение 15 лет. Однако особое место в своем списке Литовкин отвел боевым роботам «Уран», способным сохранить жизни российских военнослужащих.

«Эта тенденция есть только в наших вооруженных силах, когда вперед выставляются роботы для того, чтобы сохранить человеческие жизни. Мне кажется, что эта тенденция, на которую берет курс руководство ВС РФ, очень перспективна. Это говорит о том, что человеческая жизнь — главная ценность для нашего командования», — резюмировал эксперт.

Ранее российский лидер Владимир Путин высказал свое мнение о проведенном в Москве параде Победы. По его словам, торжественное мероприятие прошло на высшем уровне.

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