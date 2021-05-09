Российский врач-иммунолог Ярцева оценила заболеваемость COVID-19 в майские выходные

Москва, 9 мая. Роспотребнадзор принял верное решение о продолжительности майских выходных в РФ, заявила врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.

В этом году россиянам продлили праздники с 1 по 10 мая включительно. Такое решение принято для предотвращения роста заболеваемости коронавирусом. Доказано, что на открытом воздухе риск подхватить коронавирус существенно ниже, чем в помещении. Важно избежать массового скопления людей, напоминают специалисты.

«Роспотребнадзор принял верное решение. Длинные выходные подходят к концу, но заболеваемость не возросла, поскольку было меньше контактов между детьми. А ведь именно они — частые бессимптомные переносчики», — напомнила врач в беседе с Newinform.

Многие россияне провели майские праздники за пределами города. Благодаря выходным они гораздо реже посещали закрытые пространства с большим количеством людей. Многие эксперты в целом положительно оценили инициативу Роспотребнадзора о продлении майских праздников.

Например, врач-инфекционист Илья Акинфиев положительно высказался об этом. В условиях риска распространения коронавируса отдых за пределами города — это оптимальный вариант организации досуга, считает российский медик.