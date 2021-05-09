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Ветераны смогли побывать на Параде Победы в Петербурге несмотря на пандемию

Общество
Ветераны смогли побывать на Параде Победы в Петербурге несмотря на пандемию

Сегодня утром Петербурге состоялся традиционный Парад Победы. По Дворцовой площади прошли более 4000 военнослужащих и около 200 единиц боевой техники Западного военного округа.

Несмотря на сложную эпидемическую обстановку, власти города приняли все необходимые меры, чтобы те, кого мы сегодня чествуем, смогли поприсутствовать на празднике. Трибуны, на которых сидели ветераны, заполнялись всего на 50%, а к участию в Параде Победы допускались только граждане, успевшие пройти полный курс вакцинации или уже переболевшие коронавирусом. Те же условия были поставлены и перед зрителями торжественного мероприятия. Дополнительные сложности сполна окупились счастливыми лицами ветеранов, героически защищавших нашу страну в годы Великой Отечественной войны.

петербург ветераны праздник день победы 9 мая парад победы
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