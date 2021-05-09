Россиянам напомнили о льготах за работу на Крайнем Севере

Москва, 9 мая. Средняя зарплата в районах Крайнего Севера составляет 110 тысяч рублей, следует из данных Росстата. Зарплаты в этих регионах выплачиваются с учетом коэффициентов в 200%.

Помимо этого, существует специальная «северная» надбавка, размер которой увеличивается вместе со стажем, уточнили в Роструде. Право на 10% надбавку возникает после шести месяцев с момента трудоустройства на Крайнем Севере. После этого каждые полгода она возрастает на 10%, до достижения 100% заработка.

Как пишет «Российская газета», в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера надбавка выплачивается после года работы и составляет 50%. Еще работники северных регионов имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 дня, подчеркнули в Роструде. Кроме того, рабочая неделя для женщин на Крайнем Севере составляет 36 часов, но зарплаты начисляются как за 40-часовую неделю.

Росстат собирается улучшить свою методологию сбора данных и расчета реальных зарплат в России. Такое поручение ведомство ранее получило от министра экономического развития Максима Решетникова.