Юные защитники: ФАН собрал истории подвигов детей-героев Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война нагрянула неожиданно, поэтому с самых первых дней советским детям пришлось взрослеть. За Родину и свободу в бой шли не только мужчины и женщины, но и совсем еще юные мальчишки и девчонки. Детство закончилось — пришло время бороться за мир.

Многие из этих детей совершали великие подвиги, про которые необходимо помнить и передать память о них будущему поколению.

ФАН собрал историю о пяти детях-героях Великой Отечественной войны. Их фамилии на слуху, а совершенные ими подвиги навсегда в памяти.

Зина Портнова

Война застала 15-летнюю Зину Портнову в Беларуси, туда из Ленинграда их с младшей сестренкой отправила мать. Сопротивление гитлеровцам на территории Белоруссии было особенно яростным: с первых дней там создавались партизанские отряды и военные группы. В Витебской области была создана молодежная подпольная организация — «Юные мстители».

15-летняя Зина Портнова стала самой активной участницей этой группы. На счету «Юных мстителей» более 20 диверсий. Узнав о том, что враги собираются угнать местных жителей в Германию, Портнова отравила суп, что привело к гибели более 100 немецких солдат. Подозрение сразу пало на Зину, разъяренные немцы заставили ее съесть тарелку того же супа, и она чудом осталась жива.

Когда Зина отправилась на очередное задание, ее схватили враги. На допросе она сумела схватить со стола следователя пистолет и убить немецкого солдата. Выбегая из здания, юная мстительница застрелила еще двух офицеров. Она смогла добежать до оврага и уже собиралась переплыть реку, но не успела — поймали. Тогда ее зверски пытали: выкалывали глаза, резали уши и зверски избивали. Но несмотря на все истязания она не промолвила ни слова. Когда фашисты поняли, что пытать Портнову бесполезно, — просто расстреляли ее. Тогда храброй и верной Родине Зине было всего 17 лет.

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Марат Казей

Четверокласснику Марату Казей пришлось быстро повзрослеть, когда в страну пришла война. В 1942 году убили его мать за то, что та помогала скрывать раненых партизан. Марат со старшей сестрой Адрианой ушли из родной деревни и вступили в ряды партизанского отряда имени 25-летия Октября.

Полуголодные партизаны смело выстаивали ожесточенные бои с гитлеровскими войсками. После очередного сражения Ариадна получила серьезное обморожение ног, возможности ехать в госпиталь не было — решили ампутировать на месте без наркоза. Без ступней она больше не смогла участвовать в боях, впоследствии стала учительницей и прожила до 2008 года.

Судьба храброго брата Марата была более трагичной. После того как сестру эвакуировали с фронта, он остался воевать. Вскоре молодой боец вступил в ряды 200-й партизанской бригады имени маршала Рокоссовского, где служил разведчиком. Старшие сослуживцы восхищались его преданность и смелостью. Он бесстрашно сражался и приносил ценные документы и карты врагов. Даже когда Марата ранили, он не покинул фронт.

В 1944 году под деревней Хоромицкие, когда Марат возвращался с разведки с начальником бригады Михаилом Лариным, их окружили немцы. Ларина убили, а Марат попытался вырваться, но не вышло. Когда враги настигли его, он держал в руках оружие и две гранаты, одну из которых бросил в фашистов. Вторую взорвал, когда другие подошли ближе, унеся и свою жизнь вместе с врагами.

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Леня Голиков

В 1926 году в деревне Лукино Новгородской области родился будущий Герой Советского Союза Леня Голиков. В 1941 году в его родную деревню пришли фашисты и 15-летний Леня решил записаться в партизаны. Сначала его не хотели брать, ссылаясь на возраст. Его школьный учитель поручился за юношу, и того взяли в отряд.

В 1942 году Леня Голиков стал бригадным разведчиком 67-го отряда 4-й Ленинградской партизанской бригады, действовавшей на территории Новгородской и Псковской областей. Летом того же года Леня удостоился медали «За отвагу», отличившись в нескольких операциях.

В одной из них Леня убил трех фашистов из пяти, когда они собирали мед на пасеке. 13 августа 1942-го Голиков подорвал гранатой легковушку с немецким генерал-майором инженерных войск Рихардом фон Виртцем и забрал его портфель с важными документами особой секретности.

В общей сложности Леня участвовал в 27 операциях, за все время уничтожил 78 фашистов. Отвага и доблесть молодого партизана отмечена несколькими правительственными наградами: орденом Красного Знамени, орденом Ленина, медалью Партизану Отечественной войны.

Леня Голиков погиб во время боя в деревне Острая Лука Псковской области 24 января 1943 года, ему было всего 16 лет.

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Саша Чекалин

Когда началась Великая Отечественная война, Саша Чекалин только закончил восьмой класс. К июлю 1941 года военные действия добрались до его родного селения в районе Тулы. Юный Чекалин понял, что бездействовать нельзя, и добровольно влился в ряды истребителей.

Когда фашисты оккупировали всю Тульскую область, 16-летний Саша с отцом вступили в партизанские ряды «Передовой». Отец был охотником и отлично стрелял — эти умения передались и сыну.

Чекалин младший ловко передвигался по родному селению, оставаясь незамеченным и собирая при этом сведения о количестве вражеских войск. Он бесстрашно вступал в бои, и однажды ему удалось спасти своего отца из лап врага. Осень 1941 года была очень холодной, и юный партизан сильно простыл, из-за чего командир отряда отправил его на лечение в соседнюю деревню Мышбор к учительнице.

Когда Саша дошел до указанной деревни, то увидел, что учительница арестована за сотрудничество с партизанами. Чекалин решил вернуться обратно, совершив роковую ошибку. Придя домой, он растопил печь, и его сразу же окружили немцы. Не желая сдаваться, Саша вступил в бой до последнего патрона, но избежать плена ему не удалось.

Его долго и жестоко пытали, но тот молчал. В ноябре того же года храброго партизана повесили в городе Лихвин. Посмертно Саша Чекалин представлен к званию Героя Советского Союза.

wikipedia.org / Y110692 / CC4

Толя Шумов

Окончив восемь классов в 1941 году, 16-летний Толя Шумов вместе с мамой вступил в партизанский отряд, который был организован на их родной земле — в селе Осташево Московской области.

Юный партизан собирал информацию о дислокации и численности противника, о продвижении фашистских частей. Он никогда не отказывался даже от самых опасных заданий, которые с успехом выполнял.

Шумов отличался от всех сослуживцев завидной смекалкой, которая не раз помогала ему выжить. Однажды на переправе юноша столкнулся с немцем и понял, что сейчас начнутся вопросы. Он тут же кинулся к застрявшей повозке с немцами и стал ее вызволять, изображая искренность, за что получил похвалу врагов.

Был еще один случай, когда Шумову удалось обмануть фашистов. Тогда в плену врага ему удалось растрогать немецкого солдата рассказами о поиске своей матери. Когда враг уснул, Толя сбежал и прихватил папку с картами противника, оружие и бинокль немецкого офицера.

За этот дерзкий поступок его объявили в розыск и в ноябре 1941 в Осташеве его расстреляли после мучительных часов безуспешного допроса.

wikipedia.org / Public Domain

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