Названа возможная причина крушения легкомоторного самолета в Татарстане

Казань, 9 мая. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку около села Калейкино в Татарстане. Два человека погибли. Специалисты огласили предварительную версию ЧП.

Источник ФАН назвал возможную причину трагедии. Предполагается, что пилот при прогоне самолета по земле превысил взлетную скорость, в результате чего образовалась подъемная сила и воздушное судно оторвалось от земли.

«Но тяги двигателей на полный взлет не хватило, да еще и пилот попытался на малой высоте разворот сделать», — отметил источник.

В итоге воздушное судно рухнуло и разбилось. После крушения возгорания не последовало, сообщал ФАН. Обстоятельства инцидента выясняются, на месте работают специалисты СК.